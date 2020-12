Pokémon GO bringt zu Weihnachten 2020 ein neues Pokémon und diese Boni

Das Weihnachts-Event 2020 in Pokémon GO wurde angekündigt. Wir zeigen euch die Boni, Shinys und die Start-Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jedes Jahr zu Weihnachten veranstaltet das Team von Pokémon GO für seine Trainer ein besonderes Event. Da gibts dann mehr Geschenke, Pokémon sind verkleidet und Botogel kommen zurück in die Wildnis. Für Weihnachten 2020 hat Niantic sich ein Winter-Event einfallen lassen, das mehr als eine Woche lang aktiv ist. Zudem wird ein neues Pokémon freigeschaltet.

Weihnachts-Event 2020

Wann geht es los? Das Weihnachts-Event 2020 läuft vom 22. Dezember um 08:00 Uhr bis zum 31. Dezember um 22:00 Uhr Ortszeit.

Was verändert sich im Spiel? Zu Weihnachten dürfen in Pokémon GO verkleidete Pokémon nicht fehlen. Darum tragen während des Events Pikachu, Botogel und Petznief weihnachtliche Kostüme und sind damit auch in der Wildnis zu finden.

Spawns: Pokémon von Typ Eis werden häufiger in der Wildnis erscheinen. Dazu gehören Seemops und Shnebedeck. Außerdem wird Gelatini das erste Mal in Pokémon GO veröffentlicht.

So sieht Gelatini aus – Quelle: Pokewiki.de

5-km-Eier: Jurob, Quiekel, Kussilla, Schneppke, Shnebedeck und Gelatini werden aus den 5-km-Eiern schlüpfen

Raids: Alola-Sandan, Jugong, Rossana, Sniebel, Quiekel, Walraisa, Petznief und Frigometri erscheinen in Raids. Mit Glück trefft ihr sogar Shiny Rossana.

Was gibt es noch? Zu diesen Veränderungen kommen spezielle Feldforschungen, winterliche Avatar-Items, Weihnachtssticker zum Verschicken mit Geschenken, Event-Boxen im Shop und besondere AR-Mapping-Belohnungen. Löst ihr AR-Mapping-Aufgaben, erhaltet ihr Mega-Energien für Rexblisar und Begegnungen mit Schneppke.

Die Boni: Die Boni dieses Events wirken sich auf Geschenke, Erfahrungspunkte, Bonbons, Sternenstücke, Glückseier und Sternenstaub aus.

Geschenke: Vom 22. Dezember um 08:00 bis zum 31. Dezember um 22:00 Uhr könnt ihr täglich bis zu 45 Geschenke eurer Freunde öffnen. Sucht euch also jetzt noch weitere Freunde für Pokémon GO, um das richtig auszunutzen

Während des Events könnt ihr bis zu 40 Geschenke gleichzeitig im Inventar haben

Dazu kommen weitere Boni, die auf bestimmte Tage begrenzt sind:

Wann? Bonus 22.12 ab Mitternacht

bis

23.12 um 23:59 Uhr Doppelte Raid-EP 24.12. ab Mitternacht

bis

25.12 um 23:59 Uhr Doppelte Bonbons

für Pokémon-Fänge 26.12. ab Mitternacht

bis

27.12. um 23:59 Uhr Sternenstücke halten

doppelt so lange 28.12. ab Mitternacht

bis

29.12. um 23:59 Uhr Glückseier halten

doppelt so lange 30.12. ab Mitternacht

bis

31.12. um 23:59 Uhr Doppelter Sternenstaub

für Pokémon-Fänge

Weiteres Winter-Event kommt

Wann? Während des letzten Wochenendes im Dezember. Ab Samstag, dem 26.12 um 08:00 Uhr bis Sonntag, dem 27.12 um 22:00 Uhr Ortszeit.

Was passiert da? In dieser Zeit kehrt das Pokémon Regice in die Raids zurück.

Außerdem gibt es besondere AR-Mapping-Quests, die euch mit Rauch und weiteren Items belohnen.

Nutzt ihr während des Events Rauch, dann werden Pokémon wie Botogel, Schneppke, Shnebedeck, Frigometri und Petznief häufiger angelockt.

Wie gefällt euch der Ausblick auf das Weihnachts-Event 2020 in Pokémon GO? Gefallen euch die Boni und freut ihr euch schon auf das neue Pokémon Gelatini oder hättet ihr euch andere Inhalte lieber gewünscht?

Schreibt es uns doch gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch dort mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.