Pokémon GO bringt Ersatz-Event für Kanto-Tour – Aber nicht für alle

MeinMMO-Leser Dion00 schreibt dazu: „Ich habe als Spieler ohne Ticket das Problem, dass wenn ich meine Herausforderungen einsehen will (Symbol Lupe) die Nachricht erscheint: Raid läuft, ich soll rot oder grün wählen, egal was man anwählt, es kommt später eine Fehlermeldung. Man kann die Meldung schließen und kommt wieder zurück, ist das ein Bug oder Absicht?!“

Nicht das erste Ersatz-EventIn den vergangenen Monaten veranstaltete Niantic schon einige Ersatz-Events, weil es während der Ereignisse zu Problemen kam. Wenn diese Probleme gravierend sind, bringen die Entwickler zur Wiedergutmachung Bonus-Events. Im August 2020 startete Niantic für 3 Stunden ein Entschädigungs-Event . Das lief nur für Spieler, die ein Ticket fürs GO Fest kauften.Für die kaputte Drachen-Woche veranstaltete Niantic auch ein Ersatz-Event.Nach großen Problemen bei der Safari-Zone in Dortmund 2018 , veranstaltete Niantic in Europa ein Ersatz-Event.

Niantic kündigte jetzt schließlich ein Event zum Ersatz an. Was wir bisher darüber wissen, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Das ist passiert: Vor Monaten kündigte Niantic bereits die große Kanto-Tour an. Trainer können bei diesem Event erstmal alle 151 Pokémon, die zuerst in der Kanto-Region gefunden wurden, als Shiny fangen. Dazu laufen besondere Kanto-Raids und stündlich wechseln die Spawns.

In Pokémon GO startete am Samstagmorgen die Kanto-Tour. Doch Spieler wurden von Problemen geplagt. Die Entwickler planen für euch deshalb ein weiteres Event.

