Ihr seid gerade dabei, die Kanto-Tour zu spielen? Dann verfolgt unseren Live-Ticker zur Kanto-Tour in Pokémon GO , um nichts zu verpassen!

Dazu gehören auch die regionalen Monster der 1. Generation. Die tauchen aber nicht in der Wildnis auf, sondern in den 3-Sterne-Raids – und sind damit auch für Spieler erreichbar, die kein Ticket bekommen haben.

Was ist die Kanto-Tour? Die Kanto-Tour ist das große Event zur 1. Pokémon-Generation, das aktuell am Samstag, den 20. Februar läuft. Spieler, die sich ein Ticket gekauft haben, bekommen die Gelegenheit, alle Pokémon der klassischen Spiele zu schnappen. Hier findet ihr alle Spawns der Kanto-Tour.

In Pokémon GO läuft aktuell die große Kanto-Tour. Während des Events stecken 4 regionale Pokémon, Tauros, Kangama, Porenta und Pantimos, in den Raids.

