In Pokémon GO ist die legendäre Jahreszeit und damit die 2. Season gestartet. Wir zeigen euch hier alle neuen Spawns und verraten euch, welche Änderungen es gab.

Das ist die legendäre Jahreszeit: Am 1. März startete die legendäre Jahreszeit in Pokémon GO. Für ganze 3 Monate wird sie jetzt die Spawns außerhalb von Events beeinflussen.

Damit ihr wisst, was gerade passiert, listen wir euch alle Neuerungen auf.

Jahreszeiten in Pokémon GO: Seit Dezember gibt es in Pokémon GO Jahreszeiten. Sie wurden mit der festlichen Jahreszeit und winterlichen Spawns eingeführt. Nun, 3 Monate später, gibt es die nächste Jahreszeit.



Die Jahreszeiten kann man mit Seasons vergleichen. Sie verändern die Spawns, die außerhalb von Events erscheinen und geben dem Spiel eine ungefähre Richtung.

Spawns zur legendären Jahreszeit

Das gibt es jetzt in Europa: Die Spawns sind nach nördlicher und südlicher Hemisphäre ausgeteilt. Während wir im Norden frühlingshafte Spawns bekommen haben, gibt es im Süden eher herbstliche Spawns.

Für uns in Europa sind also die Spawns aus der nördlichen Hemisphäre interessant. So gibt es:

Tangela

Wadribie

Glibunkel

Piccolente

Chelast

Panflam

Plinfa

Frühlings-Sesokitz

Sichlor

Dratini

Waumboll

Raupy

Bluzuk

Quapsel

Teddiursa

Miltank

Snubbull

Loturzel

Schwalbini

Eneco

Shuppet

Haspiror

Nagelotz

Wattzapf

Rattfratz

Nidoran

Enton

Magnetilo

Nebulak

Tragosso

Wablu

Waumpel

Stollunior

Flurmel

Spoink

Leufeo

Diese Spawns sind interessant: Neben den oben aufgelisteten Pokémon gibt es noch einige Pokémon, die durchaus interessant sind und ebenfalls etwas vermehrt auftauchen sollen.

Dazu zählen unter anderem Kaumalat und Quabbel. Kaumalat ist normalerweise verdammt selten in der Wildnis und soll nun zumindest etwas häufiger erscheinen. Quabbel gab es bisher nur durch die PvP-Liga und erscheint nun auch in der Wildnis.

Einige Trainer auf reddit berichten, dass weitere seltene Pokémon häufiger in der Wildnis erscheinen. So sollen auch Knarksel oder Milza schon häufiger in lokalen Communitys gemeldet worden sein als normalerweise.

Kaumalat soll nun häufiger in der Wildnis erscheinen.

Darüber beschweren sich Trainer: Spieler aus der nördlichen Hemisphäre fühlen sich etwas benachteiligt, da die Spawns in der südlichen Hemisphäre wohl deutlich besser sein sollen.

Das fängt unter anderem bei Paras und Habitak an. Das sind zwei Pokémon, die erst zur Kanto-Tour ihre Shiny-Form bekommen haben. Beide Monster erscheinen im Süden der Welt, doch im Norden nicht vermehrt.

Aber auch eF-eM oder Kastadur wurden für den Süden angekündigt und sind normalerweise verdammt selten. Kaumalat hingegen erscheint in beiden Regionen – hier gibt es also keinen Vorteil.

Weitere Änderungen zur neuen Jahreszeit

Das ist neu bei Raids: Hier gibt es nun bei Level-5-Raids mehr EP pro Raid. So soll es nun 11.750 EP pro legendärem Raid geben. Das sind 1.750 EP mehr, als bisher. Die Änderung fällt also recht klein aus und ihr könnt nicht deutlich schneller leveln.

Das ist neu bei den Fangraten: Einige Pokémon sind nun leichter zu fangen! Trainer berichten, dass beispielsweise Scoppel einen deutlich grüneren Kreis hat und leichter im Pokéball bleibt. Aber auch einige weitere Monster, vor allem aus der 6. Generation, sind nun leichter zu fangen.

Das ist neu bei Nestern: Es gibt einige neue Pokémon in Nestern. Checkt also eure umliegenden Nester und schaut, ob es da ein Pokémon gibt, welches ihr noch braucht.

Außerdem gibt es mit dem Start der Jahreszeit neue Raid-Bosse in Pokémon GO! Eine Übersicht darüber findet ihr in einem anderen Artikel auf MeinMMO:

