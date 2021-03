Pokémon GO kooperiert mit Kartenspiel – Bekommt eigene Pokémon-Karte

Pokémon GO hat eine Kollaboration mit dem Kartenspiel zu Pokémon angekündigt. So soll eine besondere Pokémon-Karte für das AR-Spiel verfügbar sein, die ihr euch sichern könnt.

Das wurde angekündigt: Im Rahmen des 25. Geburtstages des Sammelkartenspiels und des 5. Geburtstages von Pokémon GO findet eine Kollaboration statt.

So werdet ihr im Sommer 2021 dann eine Pokémon-Karte von Professor Willow ziehen können. Das Aussehen der Karte soll im Mai gezeigt werden.

Eigene Pokémon-Karte für AR-Spiel

Das bedeutet es für euch: Die besondere Pokémon-Karte von Professor Willow soll weltweit erscheinen und dort zu bekommen sein, wo es generell Pokémon-Karten gibt.

Das soll allerdings nur der erste Schritt der Kollaboration sein. Weitere Dinge sollen folgen, doch darüber gibt es noch keine genaueren Infos.

Kann man was in Pokémon GO erwarten? Durchaus! Niantic hat bereits mehrfach mit anderen Pokémon-Spielen kooperiert. Dazu gab es dann auch immer ein Event im Spiel, welches ihr ausnutzen konntet. So war es beispielsweise bei Let’s GO, Pikachu/Evoli oder dem neusten Pokémon-Spiel Schwert & Schild.

Ihr könnt also davon ausgehen, dass auch zum Release der exklusiven Pokémon-Karte ein Event in Pokémon GO stattfinden wird. Bestätigt ist das allerdings nicht.

In Deutschland ist es vor allem der Streamer Trymacs, der vom Pokémon-Hype profitiert. Er öffnet fast täglich Pokémon-Booster und hat dabei zehntausende Zuschauer. Kurzzeitig war In den letzten Wochen gingen die Preise für alle Pokémon-Karten extrem nach oben. Grund dafür sind zahlreiche Streamer, die im Livestream Karten-Packs öffnen. Ihre Zuschauer sind dann vom Hype angestachelt und kaufen selbst die Karten.Der Hype geht mittlerweile so weit, dass besonders alte Pokémon-Karten für teilweise über 300.000 Dollar verkauft werden – vorausgesetzt sie sind originalverpackt.In Deutschland ist es vor allem der Streamer Trymacs, der vom Pokémon-Hype profitiert. Er öffnet fast täglich Pokémon-Booster und hat dabei zehntausende Zuschauer. Kurzzeitig war er sogar weltweit der Streamer, der die meisten Follower auf Twitch hatte.

Was erwartet euch sonst in Pokémon GO? Bevor im Mai die Kollaboration mit den Pokémon-Karten genauer vorgestellt wird, gibt es noch eine Menge weiterer Events, die euch erwarten.

Der Monat März ist voller Events. So gibt es Raid- und Rampenlichtstunden, aber auch Events mit neuen Shinys. Zusätzlich wartet an diesem Wochenende der Community Day auf euch.

Wir haben für euch eine Übersicht erstellt, die alle Events im Monat März auflistet. Dort könnt ihr also regelmäßig reinschauen, damit ihr keinerlei Ereignisse verpasst und immer auf dem neusten Stand seid:

