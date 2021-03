Pokémon GO kündigt Event mit Shiny Nasgnet an – Bringt euch 4 seltene Pokémon

Was passiert sonst im Spiel? Während des Events werdet ihr in den legendären Raids die Inkarnationsformen von Boreos und Voltolos antreffen.

Lohnt sich das Event? Durchaus! Die Spawns sind interessant und unterscheiden sich deutlich von den Spawns, die ansonsten in der Wildnis auftauchen. Dazu gibt es noch ein neues Shiny, was jedermann jagen sollte.

Das ist die Geschichte von Nasgnet: Dieses Monster wird auch das “Kompass-Pokémon” genannt. Genau deshalb passt es auch zum Event “Suche nach Legenden”, denn eine Suche funktioniert mit einem Kompass am besten. Der Kompass von Nasgnet funktioniert durch seine Nase. Die Nase ist nämlich immer in Richtung Norden ausgerichtet, sodass man daran die Himmelsrichtungen erkennen kann.

In Raids werdet ihr zudem noch Kastadur antreffen. Das ist besonders spannend, denn die Shiny-Form davon wurde durch ein regionales Event eingeführt und ist seitdem nie wieder vermehrt angetroffen worden. Nun könnt ihr euer Glück in Raids versuchen.

Ansonsten findet ihr in der Wildnis noch Puppance, Kiesling und Rotomurf. Das sind alles Pokémon, die sonst eher selten in der Wildnis erscheinen. Kiesling und Puppance können sogar Shiny sein, während die Entwicklung von Rotomurf zu den besten Boden-Angreifern im Spiel gehört.

Im Event geht es um zahlreiche Gestein-Pokémon. Aber auch Monster, die man sonst nicht so oft in der Wildnis antrifft, tauchen auf.

Wann läuft das Event? Los geht es am 9. März um 10:00 Uhr. Das Event läuft bis zum 14. März um 20:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also nicht mal eine Woche, um das Event auszunutzen.

In Pokémon GO startet bald das Event “Suche nach Legenden”. Dieses Event bringt erstmalig Shiny Nasgnet ins Spiel, aber auch andere seltene Shinys haben dort ihren Auftritt.

Insert

You are going to send email to