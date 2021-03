Community Day in Pokémon GO mit Dartiri – So nutzt ihr ihn aus

In Pokémon GO startet diesen Samstag, am 6. März, der Community Day mit Dartiri. Wir zeigen euch hier alle Boni und verraten euch, wie ihr ihn bestmöglich ausnutzt.

Was ist ein Community Day? Dieses Event findet einmal im Monat statt und stellt für einige Stunden ein besonderes Pokémon in den Fokus. Dazu gibt es dann noch Boni und eine Menge Shinys, die das Event abrunden.

Im Mai dreht sich alles um Dartiri aus der 6. Generation. Das Monster erscheint dann überall und taucht sogar erstmalig als Shiny auf.

Community Day im März 2021 – Boni und Startzeit

Was? Der Community Day mit Dartiri

Wann? Am Samstag, den 6. März 2021, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Pokémon des Tages: Dartiri erscheint häufiger in der Wildnis

Exklusive Attacken: Einäschern

Bonus: Dreifache EP für das Fangen von Pokémon

Bonus: Dreistündige Dauer von Rauch

Bonus: Ihr könnt Dartignis bis zu 2 Stunden nach dem Event entwickeln, damit Fiaro die Attacke Einäschern erlernt.

Der Community Day wird auch in diesem Monat ganze 6 Stunden laufen. Das ist bereits seit Beginn der Corona-Pandemie der Fall, damit ihr auch von Zuhause aus genügend Zeit für das Fangen von dem Event-Pokémon habt.

Das gibt es im Ingame-Shop: Auch zu diesem Community Day werdet ihr im Ingame-Shop zahlreiche Angebote finden. Dazu zählen:

Für einen Euro werdet ihr eine Spezialforschung rund um Dartiri kaufen können

Für 1.280 Münzen gibt es eine Box mit folgendem Inhalt: 50 Hyperbälle, 5 Glücks-Eier, einen Knursp und eine Top-Sofort-TM

So nutzt ihr den Community Day richtig aus

So bereitet ihr euch gut vor: Vor dem Community Day solltet ihr einige Vorbereitungen treffen. Sammelt vorher schon ausreichend Bälle, damit ihr beim Event ungestört fangen könnt. Wir empfehlen euch ein Polster von etwa 300 Bällen. Zum Glück hat Niantic kurz vor dem Community Day noch etwas geändert, damit ihr ordentlich Bälle sparen könnt.

Außerdem solltet ihr eure Pokémon-Box fleißig aussortieren, damit ihr genug Platz habt und nicht während des Events immer wieder die Box aussortieren müsst. Das kostet viel Zeit und kann vermieden werden.

Nutzt diese Items im Event: Diesmal gibt es dreifache EP für gefangene Pokémon. Wenn ihr zudem noch ein Glücksei zündet, gibt es sechsfache EP. Vor allem für Spieler, die auf dem Weg zu Level 50 noch Erfahrungspunkte benötigen, ist dieser Bonus spannend. Nutzt also Glückseier, damit ihr pro Fang teilweise problemlos über 1000 EP ergattern könnt.

So spielt ist effektiv von Zuhause: Wer nur von Zuhause aus spielen möchte, sollte vor allem Rauch nutzen. Der hält im Event 3 Stunden und mit nur 2 Rauch könnt ihr alle Eventstunden ausnutzen. Durch den Rauch kommt ihr dann an ausreichend Dartiri, um zumindest genügend Shinys zu fangen.

Lohnt sich der Community Day? Der Community Day bringt mit Dartiri ein neues Shiny, sodass zumindest jeder Trainer danach jagen sollte. Wenn man genügend Shinys gefangen hat, kann man es allerdings eher ruhiger angehen.

Fiaro, also die Entwicklung von Dartiri, ist nicht wirklich nützlich und ihr benötigt nicht zwingend ein gutes Exemplar davon. Wer dieses Wochenende also nicht ganz so viel Zeit hat, verpasst nicht zwingend etwas.

Das ist die Geschichte hinter Dartiri: Es wird auch das Rotkehlchen-Pokémon genannt, da es vom Aussehen stark an diesen Vogel erinnert. Generell gilt Dartiri in der Pokémon-Welt als zutraulich und agiert gerne mit Menschen.



Im Anime spielt Dartiri ebenfalls eine Rolle, denn dort besitzt Ash ein Exemplar, was über diverse Folgen anzutreffen ist. Es entwickelt sich über die Zeit dann bis zu Fiaro, womit Ash regelmäßig Kämpfe bestreitet.

Shiny Dartiri, Dartignis und Fiaro

So sehen die Shinys aus: Bei Shiny Dartiri müsst ihr etwas genauer hinschauen. Ihr erkennt es an dem brauen Brustfell, was es von der normalen Form unterscheidet:

Wie wahrscheinlich ist ein Shiny? Die Wahrscheinlichkeit ist am Community Day immer erhöht. So liegt sie in etwa bei 1 zu 25. Das ist eine deutliche Verbesserung, denn ansonsten ist die Shiny-Rate bei den meisten Shinys in der Wildnis bei 1 zu 450.

Freut ihr euch auf den Community Day? Schreibt uns doch in die Kommentare, ob und wie viel ihr spielen werdet.

Alle weiteren Events für den Monat März haben wir euch hier in der Übersicht aufgelistet:

