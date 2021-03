Die Kanto-Tour sorgte in Pokémon GO für Probleme. Jetzt steht der Start-Termin für ein “Ersatz-Event” fest, an dem aber nicht jeder Spieler teilnehmen kann. Das ist eine spezielle Forschung und ein Geschenk.

Was ist das für ein Event? Im Februar 2021 lief die große Kanto-Tour bei Pokémon GO. Ein Event, das über mehrere Stunden an einem einzigen Tag stattfand. Doch einige Trainer wurden währenddessen von Problemen heimgesucht. Besonders ärgerlich war es für die Spieler, die sich ein Ticket für 12 € kauften und danach nicht richtig am bezahlten Event teilnehmen konnten.

Niantic erklärte noch am Tag des Events, dass ein Ersatz-Event für die kaputte Kanto-Tour stattfinden wird. Am Abend des 2. März gaben die Entwickler bekannt, dass es im März in Form einer besonderen Forschung starten wird.

Bonus-Event für Kanto-Tour – Die Forschung

Wann geht das los? Ab dem 5. März um 10:00 Uhr Ortszeit könnt ihr die begrenzte Forschung in Pokémon GO angehen. Ihr habt dafür einen Monat lang Zeit. Bis zum 5. April um 10:00 Uhr Ortszeit hält die Forschung an – danach könnt ihr die Aufgaben nicht mehr lösen.

Was bringt die Forschung? Diese Forschung soll euch als Wiedergutmachung mit Gegenständen belohnen. Wie die Aufgaben aussehen, ist bisher noch unklar. Die folgenden Belohnungen erhaltet ihr fürs Lösen:

30 Hyperbälle

Ein Lockmodul

Ein Knursp

Eine Super-Brutmaschine

Ein Glücksei

Drei silberne Sananbeeren

Ein Sternenstück

Eine Top-Lade-TM

Eine Top-Sofort-TM

Eine Lade-TM

Eine Sofort-TM

100 Mew Bonbons

Eine weitere Belohnung findet ihr während der Zeit vom 5. März bis 5. April im Shop von Pokémon GO. Da wartet ein kostenloses Paket mit 3 Fernraid-Pässen auf euch.

Kriegt das jeder Spieler? Nein. Nur Spieler, die sich für die Kanto-Tour ein Ticket kauften, können an der Forschung teilnehmen oder sich dieses spezielle, kostenlose Paket mit 3 Fernraid-Pässen sichern.

Das waren die Probleme der Kanto-Tour

Das sagt Niantic dazu: Im Blog-Post auf der Webseite von Pokémon GO schreibt Niantic:

“Trainer, aufgrund eines technischen Problems, das während der Pokémon GO Tour: Kanto auftrat, konnten einige Trainer auf den ticketpflichtigen Teil des Events zugreifen, ohne ein Ticket zu kaufen.

Wir entschuldigen uns für dieses Problem. Um Trainern, die ein Ticket gekauft haben, das Gefühl zu geben, dass sie den Wert des Tickets erhalten, können Besitzer eines bezahlten Tickets an einem Bonus-Event teilnehmen.”



Pokémon GO startete im Februar 2021 ein “Tour”-Event, das sie schon im Dezember ankündigten. Das erste Thema dieser Tour ist die Kanto-Region. Pokémon der ersten Generation standen im Rampenlicht. Erstmals ließ man alle Shinys aus der 1. Gen im Spiel frei.

Trainer konnten sich durch den Kauf eines Tickets weitere spezielle Inhalte freischalten, die Trainer ohne Ticket eigentlich nicht erhalten sollten.

Das berichten Trainer: In den sozialen Netzwerken und bei uns auf MeinMMO schilderten zahlreiche Trainer ihre Probleme der Kanto-Tour.

Fernraids waren verbuggt und konnten nicht gestartet werden

Trainer mit Ticket hatten keinen Zugriff auf die Forschungen

App-Abstürze begleiteten das Event den ganzen Tag

Das Spiel fror bei einigen Trainern ein

Bei manchen ließ sich die Freundesliste nicht öffnen

Probleme mit der Erreichbarkeit der PvP-Liga

Durch die befristete Forschung und das Paket mit den drei Fernraid-Pässen sollen die Trainer mit einem Ticket Belohnungen erhalten, die dann nur ihnen zustehen. Viele klagten darüber, dass Trainer ohne Ticket trotzdem während des vergangenen Events die kostenpflichtigen Boni freigeschaltet bekamen und fanden das unfair.

Wie findet ihr die Wiedergutmachung von Niantic? Ist so eine Forschung mit besonderen Items genau das, was ihr euch vorgestellt habt? Oder hättet ihr lieber erneut für ein paar Stunden die Kanto-Tour gespielt, wie man sie aus dem Februar-Event kannte? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.