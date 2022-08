Pokémon GO: Mabula entwickeln – So erhaltet ihr Akkup und Donarion

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Wie die verschiedenen Lockmodule in Pokémon GO funktionieren , erklären wir euch in einem weiteren Artikel hier auf MeinMMO.

Mabula finden: Zunächst müsst ihr euch ein Mabula fangen. Ihr findet es in der Wildnis, bei Feldforschungen und auch bei der Fang-Herausforderung zur Käferkrabbelei . In der Wildnis kann man es während des Events oft genug finden.

In Pokémon GO könnt ihr Mabula fangen und zu Akkup und Donarion entwickeln. Wir zeigen euch im Guide die Voraussetzungen, damit die Entwicklung klappt.

