Pokémon GO enthüllt alle Details zum großen GO Fest Finale – Mit Ultrabestien, Habitaten und Shaymin

Das Abschlussevent zum Pokémon GO Fest 2022 steht kurz bevor. Nun ist auch klar, was das Event an Inhalten bringen wird. Ihr könnt euch auf 8 Stunden Fangen einstellen!

Wann läuft das Abschlussevent? Das Event findet am Samstag, den 27. August 2022, von 10:00 bis 18:00 Uhr Ortszeit statt.

Was ist das für ein Event? Das Abschluss-Event zum GO Fest 2022 findet wieder global statt, kann also von allen Trainern auf der Welt gespielt werden. Es wird das große Finale der diesjährigen GO Fests.

Brauche ich ein Ticket? Ja, es gibt wieder ein Ticket. Das kostet 10,99 Euro und kann ab sofort im Shop gekauft werden.

Aber: Wenn ihr schon beim ersten GO Fest im Juni 2022 mit Ticket dabei wart, benötigt ihr kein weiteres Ticket. Das alte Ticket gilt dann weiterhin.

Außerdem soll es eine Geschenk-Option mit Rabatt für Gruppen geben: Trainer, die schon ein Ticket haben, können bis zu drei Tickets für Freunde zu einem reduzierten Preis kaufen (vrstl. 4,99 Euro).

Außerdem gibt es auch Inhalte, die ohne Ticket verfügbar sein werden.

Schon zuvor war klar, dass die Ultrabestien im Final-Event zum GO Fest 2022 eine Rolle spielen würden. Nun sind aber alle Details genau bekannt. Wir zeigen euch, was das Event bringt.

Was bringt das GO Fest Finale 2022?

Habitate: Das kennt man schon von vergangenen GO Fests. Es wird vier rotierende, sogenannte „Habitate“ geben. Das sind zweistündige Zeiträume, in denen unterschiedliche Pokémon spawnen werden.

Die Habitate sind dabei an verschiedenen Ultrabestien orientiert, die dann auch jeweils als Raid-Boss in dieser Zeit verfügbar sein werden.

Habitat 1: Ultra Invasion – Schabelle

Das Habitat läuft von 10:00 bis 12:00 Uhr und bringt Schabelle als Raidboss. Zudem gibt es folgende Spawns. Alle möglichen Shiny-Begegnungen haben wir mit einem Sternchen* versehen.

Pikachu mit einem Shaymin-Schal*

Sichlor*

Pinsir*

Mogelbaum*

Kapoera*

Meditie*

Anorith*

Zirpurze*

Fleknoik*

Laukaps*

Nur mit Rauch und Ticket:

Galar-Pantimos

Icognito B*

Icognito G*

Icognito N*

Icognito O*

Icognito P*

Icognito S*

Icognito X*

Vegimak*

Habitat 2: Ultra-Invasion – Masskito

Von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr werdet ihr den muskulösen Käfer Masskito herausfordern können. Dazu gibt es als Spawns:

Pikachu mit einem Shaymin-Schal*

Machollo*

Kleinstein*

Kicklee*

Nockchan*

Magmar*

Camaub*

Koknodon*

Rotomurf

Milza*

Nur mit Rauch und Ticket:

Qurtel

Icognito B*

Icognito G*

Icognito N*

Icognito O*

Icognito P*

Icognito S*

Icognito X*

Grillmak*

Habitat 3: Ultra-Invasion – Voltriant

Der gruselige Elektro-Baum Voltriant beherrscht die Raids von 14:00 bis 16:00 Uhr. Darüber hinaus trefft ihr:

Pikachu mit einem Shaymin-Schal*

Elektek*

Frizelbliz*

Sheinux*

Liliep*

Burmy (Sandumhang)*

Wadribie*

Tarnpignon*

Wattzapf

Schnuthelm*

Flunschlik

Nur mit Rauch und Ticket:

Klikk*

Icognito B*

Icognito G*

Icognito N*

Icognito O*

Icognito P*

Icognito S*

Icognito X*

Sodamak*

Habitat 4: Ultra-Invasion – Anego

Von 16:00 bis 18:00 Uhr trefft ihr in den Raids auf Anego, den ursprünglichen Boss des ersten GO Fests 2022. Zudem werden in dieser Zeit auch die anderen 3 Ultrabestien nochmal in den Raids stecken. Außerdem trefft ihr:

Pikachu mit einem Shaymin-Schal*

Bisasam*

Piepi*

Tentacha*

Chaneira*

Tangela*

Amonitas*

Endivie*

Chelast*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Somniam*

Quabbel

Flauschling*

Algitt

Nur mit Rauch und Ticket:

Tropius

Icognito B*

Icognito G*

Icognito N*

Icognito O*

Icognito P*

Icognito S*

Icognito X*

Quabbel

Was ist noch in Raids?

Neben den legendären Bossen trefft ihr auf verschiedene Bosse in den Raids.

Stufe 1: Pikachu mit Schal*, Milza*, Wuffels*

Stufe 3: Relaxo*, Brutalanda, Shardrago*. Arboretoss, Miezunder, Marikeck

Weitere Inhalte (nur mit Ticket) – Mit Shaymin-Formwechsel

Diese Boni bringt das Ticket: Wenn ihr ein Ticket kauft, bekommt ihr einige zusätzliche Inhalte während des Events.

Schillernde Icognito N und X tauchen erstmals auf

Ihr kriegt bis zu drei Raid-Pässe von Fotoscheiben

Bis zu fünf Photobomb-Überraschungen

5.000 Extra-EP für gewonnene Raids

Rauch hält zwei Stunden

Dreifache EP für Stop- und Arena-Drehen

Halbe Eier-Schlüpf-Distanz

Zudem könnt ihr ab 10:00 Uhr Ortszeit die Form eures Shaymin ändern, wenn ihr schon eins habt. Das hat die Zenit-Form und die Landform, zwischen denen ihr wechseln könnt.

Aber keine Sorge, wenn ihr noch keines habt: Ihr könnt Shaymin auch bei diesem Event begegnen. Denn es gibt mehrere Spezialforschungen zum Event, in denen ihr unter anderem Shaymin antrefft und Avatar-Items bekommt.

Weitere Inhalte (kostenlos ohne Ticket)

Auch ohne Ticket könnt ihr einige Inhalte von dem Event mitnehmen. Dazu gehören unter anderem die Raids mit den Ultrabestien – da kann jeder dran teilnehmen.

Zudem gibt es ohne Ticket:

Eine kurze Spezialforschung

Das Shiny-Debüt von Somniam in Pokémon GO. Das kann offenbar bei Schnappschüssen auftauchen.

Noch bevor das GO Fest Finale stattfindet, ist aber noch einiges anderes los. Denn im August stehen mehrere Events an.

Als nächstes steht erstmal das Käferkrabbelei-Event auf dem Plan – alle Details findet ihr hier.