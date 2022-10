Die Befristete Forschung zum Lichtfestival 2022 in Pokémon GO startet. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen in der Übersicht. Ihr könnt das neue Bubungus finden, bekommt ein Galar-Ponita und erhaltet auch eine Pose für euren Avatar.

Um was geht es? Das Lichtfestival 2022 ist ein recht kurzes Event in Pokémon GO, das vom 14. Oktober bis 17. Oktober aktiv ist. Zu den Highlights des Events gehören der Release des neuen Pokémon Bubungus sowie Boni für Bonbons.

Eine Befristete Forschung läuft während des Events. In der Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen, die ihr von dieser Forschung erhaltet.

Forschung Lichtfestival 2022 1/2

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon 25 Pokébälle Brüte 2 Eier aus Begegnung mit

Bubungus Lande 15 gute Würfe 20 Superbälle Lande 10 großartige Würfe 10 Hyperbälle Lande 5 Curveball-Würfe 10 Sananabeeren Nutze 10 Beeren beim Fangen

von Pokémon Begegnung mit

Dedenne

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 6 Aufgaben ab und holt euch jeweils die Belohnung dafür, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.500 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Galar-Ponita.

Forschung Lichtfestival 2022 2/2

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon 25 Pokébälle Gehe 5 Kilometer 3 Goldene Himmihbeeren Entwickle 3 Pokémon Begegnung mit

Lampi Lande 10 großartige Würfe 20 Superbälle Drehe 25 PokéStops oder Arenen 3 Silberne Sananabeeren Mache Schnappschüsse von 10 verschiedenen

wilden Pokémon Begegnung mit Lichtel

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 6 Aufgaben ab und holt euch jeweils die Belohnung dafür, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.500 Erfahrungspunkte und eine Leuchtpose. Bei der Pose hält euer Charakter eine Wunderkerze.

Wie gefällt euch die Befristete Forschung zum Lichtfestival 2022? Niantic kündigte im Voraus bereits an, dass sich die Aufgaben zu einem großen Teil um das Fangen drehen werden.

Seid ihr mit den Belohnungen zufrieden und werdet auch die Trainerpose einsetzen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.