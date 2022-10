Pokémon GO startet morgen das Lichtfestival mit neuem Bubungus – Alle Boni in der Übersicht

Der Start des Lichtfestival-Events in Pokémon GO steht an. Trainer können sich auf neue Pokémon, EP-Boni, mehr Bonbons, sowie veränderte Raids, Spawns und Belohnungen von Forschungen freuen.

Was ist das für ein Event? Beim Lichtfestival in Pokémon GO dreht sich alles um Pokémon, die leuchten oder auf andere Weise mit Licht in Verbindung stehen. So sollen bestimmte Pokémon nachts sogar leuchten. Ein Highlight für viele Trainer ist die Veröffentlichung von Bubungus und seiner Weiterentwicklung Lamellux.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Boni und Inhalte des Lichtfestivals 2022.

Lichtfestival 2022 – Start, Bubungus, Boni

Wann geht es los? Das Lichtfestival startet am Freitag, den 14. Oktober, um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann bis Montag, den 17. Oktober um 20:00 Uhr aktiv.

Neue Pokémon: Zum ersten Mal könnt ihr in Pokémon GO Bubungus treffen. Das lässt sich mit 50 Bonbons zu Lamellux weiterentwickeln. Bubungus gehört zu den Typen Pflanze und Fee und stammt aus der siebten Spielgeneration.

Die Boni:

Erhöhte Chancen auf Shiny Lampi

Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte

Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons

Rauch, den ihr während des Events aktiviert, hält zwei Stunden lang an

Wildnis: In der Wildnis trefft ihr auf folgende Pokémon:

Pikachu*

Vulpix*

Magnetilo*

Lampi*

Lichtel

Leufeo

Eguana

Dedenne

Bubungus

Mit Glück auch Galar-Ponita* oder Togedemaru

Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr auch als Shiny treffen.

Durch Rauch angezogen: Wenn ihr während des Events Rauch aktiviert, können andere Pokémon erscheinen als die, die normalerweise angelockt werden. Zur Auswahl stehen beim Lichtfestival 2022:

Alola-Kleinstein*

Elezeba*

Flampion*

Lichtel

Dedenne

Bubungus

Mit Glück auch Galar-Ponita* oder Galar-Flampion*

Raids:

Forschungen: Ihr erhaltet während des Lichtfestivals eine Befristete Forschung. Die Aufgaben darin drehen sich um das Fangen von Pokémon. Dafür erhaltet ihr als Belohnung eine besondere Leuchtpose für euren Avatar.

Als Belohnungen aus den Feldforschungen erhaltet ihr Begegnungen mit Galar-Ponita*, Elektek*, Magmar*, Lampi*, Elezeba*, Dedenne oder Bubungus.