Pokémon GO: Guide für Community Day mit Lichtel im Oktober – Alle Boni und Shinys

In Pokémon GO steht der Community Day mit Lichtel bereits in den Startlöchern. Dazu erwarten euch wieder zahlreiche Boni. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Inhalte euch das Event bringt und wie ihr es für euch bestmöglich nutzen könnt.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO wird einmal pro Monat ein sogenannter Community Day veranstaltet, der ein vorher festgelegtes Pokémon in den Mittelpunkt rückt. Dieses spawnt dann an nahezu jeder Ecke und auch seine Shiny-Chancen sind zu dieser Zeit etwas höher. Abgerundet wird das Kurz-Event zusätzlich durch verschiedene Boni.

Auch im Oktober wird es wieder ein solches Event geben. So erwartet euch am Samstag, den 15. Oktober, der Community Day mit Lichtel. Alle Boni, die euch dieser Tag bringen wird und wie ihr das Event am besten nutzt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Community Day im Oktober 2022 – Start & Boni

Was? Community Day mit Lichtel

Wann? Samstag, den 15. Oktober 2022, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages? Lichtel

Exklusive Attacke: Poltergeist, wenn ihr Laternecto bis zu 5 Stunden nach dem Event zu Skelabra weiterentwickelt

Boni:

– Rauch & Lockmodule halten 3 Stunden

– dreifache EP beim Fangen von Pokémon

– doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon

– doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (ab Trainer-Level 31)

– 5 Überraschungen bei Schnappschüssen

– Lichtel-Sticker aus Geschenken und PokéStops

– Befristete Forschung, die euch Einall-Steine bringt



Weitere Boni von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

– ein zusätzlicher Spezialtausch (insgesamt 2 an diesem Tag)

Der Community Day mit Lichtel erstreckt sich somit wieder über insgesamt 3 Event-Stunden. Mit Ausnahme von den Tausch-Boni sowie der exklusiven Attacke, die auch 5 Stunden über das Event hinaus aktiv sind, werden alle anderen Boni lediglich im Event-Zeitraum nutzbar sein.

Spezielle Raid-Kämpfe: Wie ihr das sicher bereits von den vergangenen Community Days kennt, wird es auch im Anschluss an den C-Day mit Lichtel besondere Level-4-Raids geben. Darin könnt ihr gegen Laternecto, die erste Weiterentwicklung von Lichtel, antreten.

Besiegt ihr das Geist- und Feuer-Pokémon, erhaltet ihr für 30 Minuten in einem Umkreis von 300 Metern um die Arena weitere Lichtel-Spawns, bei denen die Shiny-Chance ebenfalls erhöht ist. Bedenkt jedoch, dass ihr an den Raids nur vor Ort teilnehmen könnt, weshalb es nicht möglich ist, Freunde aus anderen Regionen per Fern-Raid einzuladen.

Alle Event-Inhalte im Ingame-Shop: Neben den kostenfreien Inhalten, die euch Niantic ohnehin für das Event zur Verfügung stellt, könnt ihr im Ingame-Shop weitere Inhalte und Gegenstände erwerben:

Event-Ticket zur Spezialforschung „Feldnotizen: Trick des Lichts“ zu Lichtel für etwa 1 Euro

Event-Sticker mit Lichtel

Lichtel-Sticker zum Community Day im Oktober

So könnt ihr den Community Day mit Lichtel nutzen

Trefft diese Vorbereitungen: Der Community Day mit Lichtel ist eines der Events, auf das viele Trainer schon seit einiger Zeit warten. Deshalb solltet ihr den Event-Zeitraum optimal nutzen und nicht mit dem Sortieren von euren Pokémon oder dem Item-Beutel verbringen.

Schafft also am besten bereits vor dem Start ordentlich Platz in eurer Pokémon-Aufbewahrung. Das geht ganz schnell, wenn ihr die Filter-Funktionen von Pokémon GO nutzt. So seht ihr mit der Eingabe „0*,1*,2*“ direkt alle Monster, die eine Bewertung von 2 Sternen oder weniger haben.

Nutzt Filter zum Sortieren

Solltet ihr während des Events doch nochmal sortieren müssen, könnt ihr die Suchfunktion um „Alter0“ ergänzen und bekommt so nur Monster gezeigt, die nicht älter als 24 Stunden sind.

Darüber hinaus solltet ihr auch Platz in eurem Item-Beutel schaffen und euch für die wichtigsten Gegenstände entsprechende Vorräte anlegen. Welche sinnvoll sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Die wichtigsten Items zum Community Day mit Lichtel

Bälle: Wie zu jedem Event sollte es euch auch beim Community Day nicht an ausreichend Bällen fehlen. Ohne die könnt ihr euch Lichtel nicht sichern. Wer den ganzen Tag spielen will, der sollte mindestens 200 Bälle in seinem Item-Beutel haben, um nicht gleich Nachschub ordern zu müssen.

Legt euch also schon jetzt einen entsprechenden Vorrat an. Vor allem Hyperbälle sollten in eurer Sammlung nicht fehlen, denn daraus kann Lichtel nicht so leicht ausbrechen.

Hier erfahrt ihr, wie ihr in Pokémon GO Bälle bekommt.

Rauch & Lockmodule: Zwei weitere wichtige Items während des Community Days sind Rauch und Lockmodule. Diese bringen euch nämlich weitere Exemplare. Während des Events halten sie 3 Stunden. Es reicht also aus, wenn ihr jeweils eins dabei habt, um den Event-Zeitraum abzudecken. Wollt ihr mehrere PokéStops mit Lockmodulen versorgen, benötigt ihr entsprechend mehr.

Sananbeeren: Da Lichtel über eine starke Weiterentwicklung verfügt, die obendrein noch eine neue Event-Attacke lernen kann, lohnt es sich, möglichst viele Lichtel-Bonbons zu sammeln. Wer seinen Vorrat also ordentlich aufbessern möchte, der sollte zum Fangen Sananabeeren verwenden.

Nutzt diese Items zum Community Day mit Lichtel

Glücks-Ei: Da ihr während des Community Days beim Fangen dreifache EP bekommt, lohnt sich der Einsatz von Glücks-Eiern. Diese verdoppeln euch für 30 Minuten alle EP, die ihr in dieser Zeit sammelt. Aus diesem Grund ist es sinnvoll ein Glücks-Ei mit euren Freundschaftslevel-Aufstiegen zu verbinden.

Die meisten Trainer öffnen ihre Geschenke direkt mit dem Start des Events. Sprecht euch aber am besten mit ihnen ab. Achtet auch auf die Beschriftungen der Kumpel-Pokémon. Manche Spieler teilen darüber mit, wann sie ihre Pakete öffnen werden.

Einall-Steine: Wer sich besonders viele Skelabra entwickeln möchte, der sollte an diesem Tag auch den einen oder anderen Einall-Stein dabei haben. Diese benötigt ihr nämlich, um die Entwicklung auszuführen. Sortiert dieses Item also am besten vorher nicht aus.

Ihr bekommt aber zum Event auch nochmal die Gelegenheit, euch welche zu sichern. Wie Niantic nämlich angekündigt hat, soll es durch die befristete Forschung die begehrten Entwicklungs-Items geben.

Wie ihr sie außerdem bekommen könnt und welche Entwicklungen sich damit lohnen, verraten wir euch im nachfolgenden Artikel:

Pokémon GO: Einall-Stein Entwicklungen – Welche der 7 Monster lohnen sich überhaupt?

Raid-Pässe, Beleber & Tränke: Im Anschluss an den Community Day erwarten euch dann auch wieder die besonderen Level-4-Raids. Diese bringen euch nach dem Sieg weitere Lichtel, können allerdings nur vor Ort gespielt werden. Wollt ihr euch also auch nach dem Event weitere Exemplare sichern, dann lohnt es sich, den einen oder anderen Raid-Pass bzw. Premium-Kampf-Pass bereit zu halten.

Und auch einen kleinen Vorrat an Beleben und Tränken solltet ihr mitbringen, wenn ihr an den Raids teilnehmen wollt, damit die besten Angreifer in Pokémon GO direkt wieder kampfbereit sind.

Eine Auswahl der stärksten Angreifer zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Diese Mega-Entwicklungen lohnen sich zum C-Day

Warum sollte man Mega-Entwicklungen nutzen? Zum Community Day mit Lichtel kann auch die eine oder andere Mega-Entwicklung hilfreich sein. Fangt ihr nämlich Pokémon des gleichen Typs, dann bekommt ihr zusätzliche Bonbons.

Welche Mega-Entwicklung solltet ihr nutzen? Da Lichtel zu den Typen Geist und Feuer gehört, solltet ihr auch bei eurer Mega-Entwicklung auf einen dieser Typen zurückgreifen. Somit bieten sich folgende Monster an:

Mega-Glurak X

Mega-Glurak Y

Mega-Hundemon

Mega-Gengar

Wer im Anschluss an den Community Day noch an den Level-4-Raids teilnehmen möchte, der sollte am besten auf Mega-Hundemon oder Mega-Gengar setzen. Diese sind nämlich nicht nur zum Farmen von Bonbons ideal geeignet, sondern sind auch im Kampf effektiv gegen Laternecto. Laternecto ist nämlich empfindlich gegen die Angriffe der Typen Gestein, Unlicht, Geist, Wasser und Boden.

Da Mega-Hundemon zu den Typen Feuer sowie Unlicht gehört und Mega-Gengar zu den Typen Geist und Gift, könnt ihr sie optimal als Konter einsetzen. Darüber hinaus verstärken sie auch die Attacken aller anderen Monster im Raid. Achtet dabei auf ein entsprechendes Unlicht- bzw. Geist-Moveset.

Lohnt sich der Community Day mit Lichtel?

Kann man Shiny-Lichtel fangen? Ja, während des Community Days könnt ihr erstmals auf ein schillerndes Lichtel treffen. Für gewöhnlich ist die Shiny-Chance zu diesem Event nochmal etwas höher, weshalb es eine gute Gelegenheit ist, sich ein schillerndes Exemplar zu sichern. Erkennen könnt ihr es an der hellblauen Flamme.

Lichtel, Laternecto & Skelabra normal (links) und als Shiny (rechts)

So stark ist Lichtel: Das Geist- und Feuer-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation ist selbst nicht sonderlich stark. Und auch seine erste Weiterentwicklung Laternecto kann mit seinen Werten nicht wirklich überzeugen. Anders sieht das jedoch bei Lichtels letzter Weiterentwicklung aus.

Skelabar überzeugt nämlich mit einem hohen Angriffswert und auch seine Ausdauer und Verteidigung sind solide. Mit einem Moveset aus Feuerwirbel und Hitzekoller ist es einer der besten Feuer-Angreifer in Pokémon GO.

Und auch als einer der Top-Geist-Angreifer konnte Skelabra bereits jetzt mit seiner Attacken-Kombination aus Bürde und Spukball überzeugen. Durch die neue Event-Attacke Poltergeist macht es im Kampf sogar nochmal deutlich mehr Schaden. In der GO-Kampfliga spielt Skelabra bislang aber eher keine Rolle (via pvpoke.com).

Wer sollte den Community Day nutzen? Der Community Day mit Lichtel ist vor allem für Trainer interessant, die auf der Suche nach einem starken Angreifer für die Raids sind. Hier ist Skelabra ein guter Kandidat, der in eurem Team nicht fehlen sollte.

Da Lichtel darüber hinaus sein Shiny-Debüt im Spiel feiert, ist es auch eine optimale Gelegenheit sich ein schillerndes Exemplar zu sichern. Somit kommen auch Shiny-Jäger voll auf ihre Kosten.

Auch die Boni des Events können sich sehen lassen. So habt ihr die Chance ordentlich Bonbons zu farmen und könnt auf dem Weg zu Level 50 auch eure Erfahrungspunkte (EP) kräftig aufbessern. Mit Hilfe der kostenlosen befristeten Forschung könnt ihr euch obendrein auch noch die begehrten Einall-Steine sichern, die ihr zum Entwickeln von Skelabra benötigt.

Wie gefallen euch die Inhalte des C-Days mit Lichtel? Welche Vorbereitungen werdet ihr vor dem Event-Start treffen? Und sichert ihr euch zusätzlich die kostenpflichtige Spezialforschung? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht auch mit anderen Trainern darüber aus.

Im Oktober erwartet euch ein weiteres großes Event in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle Infos und Leaks, die zum Halloween-Event 2022 bereits bekannt sind.