Pokémon GO: Laternecto Konter – Die 20 besten Angreifer für Raids am C-Day

Die besten Laternecto-Konter in 4er-Raids bei Pokémon GO. Beim Community Day mit Lichtel steht Laternecto als Boss in den Raids. Hier im Guide zeigen wir euch, wie ihr es besiegt.

Wann kommt Laternecto? Am 15. Oktober 2022 findet ihr Laternecto in Pokémon GO. Im Zuge des Community Days mit Lichtel steht die Weiterentwicklung in 4er-Raids für euch zur Herausforderung bereit. Laternecto ist die erste Weiterentwicklung von Lichtel. Es kann sich noch zu Skelabra entwickeln.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Laternecto und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Laternecto Konter im 4er-Raid – Nutzt diese Angreifer

Mega-Gengar mit Schlecker und Spukball Mega-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Spukball Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Crypto-Sumpex mit Aquaknarre und Aquahaubitze Mega-Simsala mit Psychoklinge und Spukball Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Crypto-Impergator mit Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto-Garados mit Kaskade und Hydropumpe Crypto-Despotar mit Katapult und Steinkante Rameidon mit Katapult und Steinhagel Crypto-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer Mega-Absol mit Standpauke und Finsteraura Skelabra mit Bürde und Spukball Crypto-Kramshef mit Standpauke und Finsteraura Crypto-Brutalanda mit Biss und Hydropumpe Darkrai mit Standpauke und Finsteraura Trikephalo mit Biss und Wirbler

Schwächen von Laternecto: Das Pokémon gehört zu den Typen Geist und Feuer und ist damit anfällig gegen Boden, Gestein, Geist, Wasser und Unlicht.

Gibt es Shiny Laternecto? Ja. Aber ihr könnt es nicht direkt als Shiny fangen. Wenn ihr Shiny Lichtel fangt und es entwickelt, dann sind seine Weiterentwicklungen auch schillernd.

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Laternecto alleine bekämpfen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.