Pokémon GO: „Feldnotizen: Trick des Lichts“ – Alle Inhalte des 1-€-Tickets zu Lichtel

In Pokémon GO könnt ihr gegen Team GO Rocket kämpfen. Wir zeigen euch, wie ihr das Rocket-Radar sammeln könnt und die Rocket-Bosse findet.

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Woher haben wir die Infos? Auch wenn ihr euch bis zum Start des Community Days mit Lichtel hier in Deutschland noch etwas gedulden müsst, ist das Event aufgrund der Zeitverschiebung in anderen Teilen der Welt bereits gestartet.

In Pokémon GO läuft heute, am 15. Oktober, der Community Day mit Lichtel, zu dem ihr euch mit Hilfe eines Event-Tickets wieder eine Spezialforschung sichern könnt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen euch erwarten und ob sich der Kauf lohnt.

