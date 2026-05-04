Spielleiter will seine Verlobte von D&D überzeugen, muss dafür eingefleischten Regelfans das Herz brechen

Ein Spielleiter erhält eine heftige Chance: Seine Verlobte hat eigentlich nicht das geringste Interesse an Dungeons & Dragons, doch hat sich dazu bereit erklärt, an seinem Geburtstag eine Runde mitzuspielen. Nun braucht er dabei jedoch die Hilfe der Community.

Wobei braucht der Spielleiter Hilfe? Der Dungeon Master erklärt der Community auf Reddit, dass er für die erste D&D-Erfahrung seiner Verlobten eine so gute Session kreieren will, die ihre Meinung zu Dungeons & Dragons ändern kann. Seine Verlobte habe nämlich eigentlich gar kein Interesse an dem Spiel.

Anlässlich seines Geburtstages habe sie sich dann doch bereiterklärt, eine Session mitsamt ein paar weiteren Familienmitgliedern mitzuspielen. Nun benötigt der Spielleiter jedoch Hilfe. Er will wissen, wie er diese wichtige und entscheidende Session planen muss, sodass sie auch auf den Geschmack von Dungeons & Dragons kommt. Und die Community will mit Tipps nicht sparen.

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Einfach nichts erklären … ?

Welche Tipps bietet die Community? Weitere D&D-Fans auf Reddit finden, dass der Einstieg in Dungeons & Dragons viel ausmachen kann, ob man dem Spiel weiterhin eine Chance geben will. Daher bieten sie verschiedene Tipps an, darunter einer, der zunächst vielleicht eher kontraproduktiv klingen mag: Einfach nichts erklären.

„Für Neulinge können Rollenspiele sich wie eine quälend lange Runde Monopoly anfühlen”, erklärt CraftyNerd1066. Anstatt jeden Schritt, jeden Grund und jede Rechnung für jede einzelne Aktion ausführlich zu begründen, solle man als erfahrener Spielleiter eher anders vorgehen.

Um zu viele erschlagene Regeln zu vermeiden, könnte man fragen, was ein Spieler tun will, und dann um die dementsprechende Aktion bitten, anstatt zu viel „Character-Sheet-Lingo” zu nutzen. Das erklärt auch a15minutestory wie folgt: „Mach dir vorerst keine Gedanken über die Regeln. Sag mir einfach, was du tun willst, und ich kümmere mich um alles im Hintergrund. Vielleicht bitte ich dich, deine Anfrage umzuformulieren oder einen Würfel zu werfen. Den Rest überlasse mir.“

Wie kann man versuchen, misstrauische Neulinge zu begeistern? Im Fall des Spielleiters, der vor allem seine Verlobte von D&D überzeugen will, empfielt die Community eine Art Spielleiter-Sünde zu begehen und ihr Spielvergnügen etwas frech zu bevorzugen.

Bei der Geburtstagssession sollte es sich um einen übersichtlichen Dungeon handeln, der nicht zu überladen ist. Um die Begeisterung seiner Verlobten für das Spiel zu gewinnen, solle er genau darauf eingehen, was sie interessiert. Dazu kann er sich von ihren Lieblingsbüchern, Filmen oder anderen Medien inspirieren lassen, aber dabei nicht den Spielspaß des spontanen Chaos verlieren.

Was die Community jedoch noch betont: Wenn seine Verlobte auch nach der Session feststellt, dass D&D nichts für sie ist – dann ist das okay. Spaß kann nicht erzwungen werden, so wie das Glück, ein so tolles Spiel zu mögen.

Dungeons & Dragons könnte sich auch für Leute lohnen, die zuvor noch keine Berührungspunkte mit dem Spiel oder Tabletop-Rollenspielen generell haben. Dass D&D sich für die verschiedensten Menschen und Zwecke eignen kann, wurde MeinMMO-Redakteurin Caro im Interview mit einem Psychotherapeuten klar: Ein Psychotherapeut erklärt uns im Interview, wie er D&D in der Therapie nutzt: „Oft ist es leichter, dem Charakter zu helfen”