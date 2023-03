Pokémon GO enthüllt weiteren Bonus für das neue 6-Euro-Ticket

In Pokémon GO gibt es gerade eine neue Forschung, die man aber im Shop als Ticket für 6 € kaufen muss. Nun gab Pokémon GO einen weiteren Bonus bekannt.

Was ist das für eine Forschung? Die Forschung nennt sich “Willow’s Montur” und ist seit dem Start der neuen Season “Rising Heroes” verfügbar.

Die Spezialforschung ist allerdings nicht kostenlos, sondern man muss sie im Shop für 5,99 Euro kaufen. In der Forschung erhält man unter anderem ein Outfit im Stil von Willow, nachdem dieser in der Ultradimension verschwunden war. Dazu gibt es ein Melmetal, das die Attacke “Panzerfäuste” mitbringt.

Das kündigte Niantic nun an: Auf Twitter erklärte der offizielle Niantic-Support-Channel, dass Trainer, die das Ticket gekauft haben, weitere Melmetal mit “Panzerfäuste” bekommen kann, indem man Meltan im Verlauf der neuen Jahreszeit Rising Heroes entwickelt.

Das bringt den Vorteil, dass man verschiedene Meltan mit passenden Werten auswählen könnte, um diese dann zu Melmetal weiterzuentwickeln, anstatt sich nur auf die Melmetal-Begegnung aus der Forschung zu verlassen.

Meltan bekommt man mithilfe der “Wunderbox”. Aktiviert man die, funktioniert sie wie ein Rauch, der verstärkt Meltan spawnen lässt. So hat man auch die Gelegenheit, Bonbons zu sammeln – denn für die Entwicklung braucht man ganze 400 Bonbons.

Krieg ich die Attacke auch ohne Ticket? Niantic gab zur Vorstellung der Season bekannt, dass man “Panzerfäuste” in der Zukunft auch mithilfe einer Top-Lade-TM für Melmetal freischalten kann. Aktuell ist das aber noch nicht der Fall.

Wie stark ist Melmetal mit „Panzerfäuste”?

Ist Panzerfäuste stark? Die Attacke ist aktuell exklusiv für Melmetal, doch in Sachen Raids wird Melmetal dennoch von anderen Stahl-Angreifern wie Metagross überholt – hier findet ihr die besten Angreifer für Raids in Pokémon GO nach Typ.

Melmetal ist allerdings ein gefürchteter Gegner in der PvP-Kampfliga – selbst ohne Panzerfäuste. PvP-Experte “JRE47” hat zu der Attacke nun eine Analyse im Pokémon-GO-Subreddit “TheSilphRoad” geteilt (via reddit).

Laut JRE47 ist die Attacke durchaus interessant für das PvP, auch wenn es nicht zwingend ein Upgrade, sondern eher eine Alternative zu Melmetals bisherigen Moves ist. Gerade in der Meisterliga bekommt es mit dem Move Siege, die es normalerweise nicht bekommen würde. JRE47 empfiehlt, stets die Attacke “Kraftkoloss” zu behalten, und dann zwischen “Steinhagel” und “Panzerfäuste” zu entscheiden.

Insgesamt würde Melmetal so etwas weniger voraussehbar werden – allerdings handele es sich bei dem Move insgesamt eher um ein “Sidegrade” als ein “Upgrade”.

Insgesamt bekommt man mit dem Entwicklungs-Bonus für Meltan die Gelegenheit, sich mehr Melmetal mit Panzerfäuste sichern – doch das scheint sich in erster Linie für PvP-Fans zu lohnen. Zudem kann man die Attacke zu einem späteren Zeitpunkt auch über die Top-Lade-TM bekommen.

