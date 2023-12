Pokémon GO bringt Event „Adamante Zeit“ und schickt euch ins Jahr 2016 zurück

In Pokémon GO steht ein neues Event an: die „Adamante Zeit“. Hier geht es um Monster aus der ursprünglichen Kanto-Region.

Wann läuft das Event? „Adamante Zeit“ startet am Montag, den 11. Dezember 2023 um 10:00 Uhr und endet am Freitag, den 15. Dezember um 20:00 Uhr Ortszeit.

Was ist das für ein Event? Auch, wenn es mittlerweile über 1.000 Pokémon gibt: Die erste Generation hat immer noch einen Platz im Herzen vieler Spieler, die eben mit Bisasam, Schiggy und Glumanda ihre ersten Pokémon-Abenteuer erlebt haben.

In dieser knappen Event-Woche geht es um genau solche Pokémon: Jene, die aus der Kanto-Region stammen und 2016, zum Start von Pokémon GO, häufiger erschienen.

Das Event ist dabei Teil der neuen Season „Zeitlose Reisen“:

„Welche Pokémon und Boni bringt Adamante Zeit“?

Diese Boni gibt es: Das Event bringt euch verschiedene Dinge. Dazu gehören:

Dreifache Fang-EP

Erhöhtes Glückstausch-Limit: Wenn ihr ein Pokémon tauscht, das seit 2018 in der Aufbewahrung war, erhaltet ihr ein Glückspokémon – bis ihr 25 Glückstausche erreicht habt, statt wie zuvor 15.

Es gibt eine befristete Forschung

Und die Spezialforschung „Zeitlose Reisen“ mit Professor Willow startet

Das sind die Monster: Im Laufe des Events werden einige Kanto-Pokémon auftauchen. Die zeigen wir euch hier, mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

In der Wildnis:

Bisasam*

Glumanda*

Schiggy*

Vulpix*

Myrapla*

Ponita*

Krabby*

Voltobal*

Smogon*

Rihorn*

Goldini*

Dratini*

Bonus: Vier Monster haben sogar erhöhte Shiny-Chance. Das sind:

Vulpix*

Ponita*

Krabby*

Voltobal*

Neue Ditto-Verwandlungen: Ditto taucht in Form anderer Monster auf. Wenn ihr Ditto sucht, schaut vor allem nach:

Myrapla

Smogon

Rihorn

Goldini

In Raids:

Stufe 1: Sterndu*, Amonitas*, Kabuto*

Stufe 3: Chaneira*. Sichlor*, Relaxo*

In Feldforschungen:

Bisasam*

Glumanda*

Schiggy*

Vulpix*

Abra*

Machollo*

Kleinstein*

Ponita*

Nebulak*

Krabby*

Voltobal*

Auch die Showcases drehen sich um die Kanto-Pokémon. Hier könnt ihr mit Krabby, Vulpix, Voltobal, Ponita oder Ditto antreten.

Ist das Event was für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und: Viele weitere stehen diesen Monat an. Hier findet ihr alle Events im Dezember 2023 bei Pokémon GO.