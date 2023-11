Pokémon GO: 11 Pokémon, die sich in der neuen Season besonders lohnen

In Pokémon GO steht die neue Season „Zeitlose Reisen“ vor der Tür. Welche Pokémon daraus besonders lohnenswert sind, findet ihr in dieser Übersicht.

Was bringt die neue Season? Niantic hat für diesen Freitag die neue Season „Zeitlose Reisen“ angekündigt. Diese bringt einen ganzen Haufen an Pokémon mit, welchen ihr in dieser Zeit begegnen könnt.

Sowohl in Raids, als auch in der Wildnis und in Eiern könnt ihr dabei viele starke Pokémon finden. Welche sich davon besonders lohnen, seht ihr hier.

Vielleicht lässt sich ja die ein oder andere Ergänzung finden, um eure Kampfkraft zu steigern und eure Teams zu verbessern.

Reshiram

Der Dezember startet direkt mit einem Highlight: Reshiram. Das starke Drachen- und Feuerpokémon wird vom 01. Dezember bis zum 09. Dezember in 5 Sterne Raids zu finden sein. Es kann vor allem als Feuer-Angreifer punkten. Wie ihr es bezwingen könnt, erfahrt ihr im Reshiram Raid-Guide.

Mega Altaria

Ihr benötigt noch eine Verstärkung für euer Feen-Team? Dann schaut zwischen dem 09. Dezember und dem 16. Dezember in den Mega Raids vorbei. Hier ist Mega Altaria zu finden, welches trotz fehlender Feen-Sofortattacke einer der stärksten und robustesten Feen-Angreifer ist.

Werft vor dem Kampf am besten einen Blick in unseren Mega Altaria Raid-Guide.

Zekrom

Zekrom ist zweifelsohne einer der Top-Angreifer im Bereich der Elektro-Pokémon. Ihr könnt es vom 09. Dezember bis zum 16. Dezember in 5-Sterne-Raids finden und solltet die Gelegenheit nutzen, wenn ihr euer Elektro-Team noch verstärken müsst.

Seid ihr für Zekrom gewappnet? Schaut euch den passenden Zekrom Raid-Guide an.

Kyurem

Direkt nach Zekrom habt ihr die Möglichkeit, auf Kyurem zu treffen und ihn in der Zeit vom 16. Dezember bis zum 23. Dezember in 5 Sterne Raids entgegenzutreten. Mit Kyurem habt ihr einen der stärksten Eis- Angreifer im Spiel, welchen ihr eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Damit dies leichter gelingt, lohnt sich ein Blick in den Kyurem Raid-Guide.

Mega-Rexblisar

Vom 16. Dezember bis zum 23. Dezember habt ihr außerdem die Möglichkeit, ein starkes Mega-Pokémon in eurem Team aufzunehmen. Mega-Rexblisar gibt sich die Ehre und wartet darauf, von euch in Mega-Raids bezwungen zu werden.

Wie ihr das am besten anstellt, erfahrt ihr im Mega-Rexblisar Raid-Guide.

Crypto-Zapdos

Crypto-Zapdos wartet in Crypto-Raids auf euch. Besiegt ihr es, könnt ihr euch über einen starken Elektro-Angreifer in eurem Team freuen. Bisher gibt es hier noch kein genaues Datum, wann Crypto-Zapdos verfügar sein wird.

Damit ihr, wenn es soweit ist, optimal vorbereitet seid, könnt ihr bis dahin einen Blick in den Zapdos Raid-Guide werfen.

Crypto-Ho-Oh

Zwar besitzt Crypto-Ho-Oh keine Flug-Sofortattacke, dennoch handelt es sich hier um eines der Top-Pokémon des Typen Flugs. Es wartet ebenfalls in Crypto-Raids auf euch, auch hierfür ist allerdings noch kein genaues Datum bekannt.

Welche Pokémon sich zum Kontern besonders eignen, seht ihr im Ho-Oh Raid-Guide.

Larvitar

Nicht nur in Raids warten während der neuen Season starke Pokémon auf euch, sondern auch in der Wildnis. Eines davon ist Larvitar. Mit dessen letzter Entwicklungsstufe Despotar könnt ihr eurem Unlicht-Team eines der stärksten Pokémon aus diesem Typ hinzufügen.

Wisst ihr eigentlich, warum jeder ein starkes Despotar braucht?

Die neue Season startet am 01. Dezember 2023, den Trailer dazu findet ihr hier:

Tanhel

Ein weiteres lohnenswertes Pokémon, welchem ihr in der Wildnis begegnen könnt, ist Tanhel. Metagross, die letzte Entwicklungsstufe von Tanhel, ist ein solider Psycho-Angreifer und noch besser, wenn ihr es als Stahl-Angreifer spielt. Zusätzlich könnt ihr Tanhel auch aus 10 km Eiern erhalten.

Mit welchen Attacken Metagross zu einem Top-Angreifer wird, erfahrt ihr bei den besten Angreifern nach Typ.

Riolu

Während der Season könnt ihr Riolu aus 5-km-Eiern ausbrüten, die ihr als Abenteuer-Sync-Belohnungen erhaltet. Entwickelt ihr es zu Lucario, erhaltet ihr einen starken Kampf-Angreifer, der zwar etwas weniger aushält als vergleichbare Kampf-Pokémon, aber dennoch durch einen hohen Angriffswert besticht.

Welches Moveset hierfür notwendig ist, erfahrt ihr ebenfalls bei den besten Pokémon GO Angreifern nach Typ.

Kapuno

Schafft ihr es sogar, 10 km Eier aus dem Abenteuer-Sync zu erhalten, könnt ihr zur Belohnung auf Kapuno treffen. In seiner letzten Form, Trikephalo, bekommt ihr einen guten Angreifer der Typen Drache und Unlicht. Vor allem als Unlicht-Angreifer kann Trikephalo überzeugen und sich unter den Top-Angreifern dieses Typs einen Namen machen.

Daher ist es nur logisch, dass auch Trikephalo in der Liste der besten Pokémon GO Angreifer einen Platz innehat.

Bonus: Pokémon Debüts in der neuen Season

Welche neuen Pokémon kommen in der neuen Season? Gleich 4 Pokémon feiern ihr Debüt im Laufe der neuen Season. Dabei handelt es sich um folgende:

Hisui-Admurai erscheint am 03. Dezember in einem Raid-Tag

erscheint am 03. Dezember in einem Raid-Tag Damythir erscheint am 23. Dezember ebenfalls in einem Raid-Tag

erscheint am 23. Dezember ebenfalls in einem Raid-Tag Hisui-Tornupto erscheint im Laufe der neuen Season

erscheint im Laufe der neuen Season Hisui-Silvarro erscheint im Laufe der neuen Season

Gibt es in der neuen Season Pokémon, auf die ihr euch besonders freut und die für euch eine besonders nützliche und starke Ergänzung darstellen? Vielleicht ja sogar bereits zum Beginn der Season in den Events von Pokémon GO im Dezember 2023?