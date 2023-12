Pokémon GO: So meistert ihr heute das Fangkunst-Event

In Pokémon GO steht am Samstag, den 09. Dezember das Fangkunst-Event an. Wie ihr das Maximum aus dem Event rausholt, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Event? Das Fangkunst-Event findet am Samstag, dem 09. Dezember 2023, von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr statt. Im Zuge des Events werdet ihr für eure Treffsicherheit mit Pokébällen in Form von zusätzlichen Erfahrungspunkten belohnt und könnt auf Schneppke, Arktip und Frigometri treffen. Hier findet ihr mehr Informationen zum Fangkunst-Event.

Wie kann ich bei dem Event viele Erfahrungspunkte sammeln? Im Event wird es doppelte Erfahrungspunkte für gute, großartige und fabelhafte Würfe geben.

Von den Pokémon, die im Event vermehrt in der Wildnis erscheinen werden, lässt sich vor allem Arktip gut fangen. Dieses Pokémon hat einen großen Bereich für fabelhafte Würfe und eignet sich daher besonders.

Natürlich solltet ihr deshalb nicht ausschließlich Arktip fangen. Wenn ihr jedoch möglichst viele Erfahrungspunkte sammeln wollt und ihr verschiedene Pokémon auf eurem Bildschirm seht, könnte es sich für euch bezahlt machen, wenn ihr Arktip favorisiert. Vielleicht kombiniert ihr das Ganze ja mit der ein oder anderen Route und trefft dabei Mateo?

Wie klappen fabelhafte Würfe?

Wie gelingen mir fabelhafte Würfe? Das wichtigste, damit euch kontinuierlich fabelhafte Würfe gelingen, ist allen vorran die Übung. Wenn ihr immer wieder die selben Pokémon fangt bekommt ihr ein Gespür dafür, wie ihr eure Pokébälle am besten werfen solltet.

Hierfür kann eine gute Hilfe darin liegen, den Pokéball erst ein wenig “in der Hand” zu halten und leicht zu drehen. Wartet dann auf den richtigen Moment, in dem der Kreis gerade klein genug geworden ist für den fabelhaften Wurf, und befördert euren Pokéball dann mithilfe eines Curved Ball in Richtung des Pokémons. Oder ihr nutzt diesen genialen Trick, um fabelhafte Würfe einfacher zu machen.

Hier findet ihr den Trailer zur aktuellen Pokémon Season

Items für mehr Erfahrungspunkte

Mit welchen Items kann ich noch mehr Erfahrungspunkte erhalten? Wenn eure Item-Bestände gut sind und ihr das Maximum an Erfahrungspunkten im Event rausholen wollt, könnt ihr die Erfahrungspunkte mit Items zusätzlich steigern. Hierbei sei als erstes das Glücksei erwähnt, mit dem ihr die Erfahrungspunkte für 30 Minuten zusätzlich um 50% steigern könnt.

Auch die Nutzung von Rauch könnte nützlich sein. Mit seiner Wirkung, zusätzliche Pokémon zu spawnen, begegnet ihr mehr Pokémon. Hierdurch habt ihr die Chance, mehr Pokémon zu fangen und öfter die zusätzlichen Erfahrungspunkte abzustauben.

Wie sieht es mit euch aus? Sammelt ihr aktiv Erfahrungspunkte, oder ist das Level für euch eher unwichtig? Werdet ihr beim Fangkunst-Event unterwegs sein? Oder interessiert ihr euch eher für eines der anderen Pokémon GO Events im Dezember 2023?