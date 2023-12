Pokémon GO: 3 Pokémon, denen ihr im Fangkunst-Event wahrscheinlicher als Shiny begegnet

In Pokémon GO steht das Fangkunst-Event in den Startlöchern. Wann es ist und was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Wann findet das Event statt? Das Fangkunst-Event wird am Samstag, dem 09. Dezember 2023 von 10 Uhr bis 20 Uhr stattfinden. Im Fokus des Events werden Eis-Pokémon sowie eure Treffsicherheit beim Umgang mit Pokébällen stehen. Das könnte eine gute Ergänzung sein, wenn ihr sowieso unterwegs seid, um mit Mateo Geschenke zu tauschen.

Was wird es im Event geben? Neben einer kostenfreien und einer kostenpflichtigen befristeten Forschung, wird es auch entsprechende Feldforschungsaufgaben, Event-Boni und zusätzliche wilde Pokémon geben.

Welche Pokémon können während des Events gefangen werden? In der Wildnis könnt ihr vermehrt Schneppke und Arktip begegnen. Wenn ihr alle 10 Forschungsreihen der befristeten Forschung fertigstellt, könnt ihr euch über 40 Frigometri freuen. Dies gilt ebenfalls für die kostenpflichtige befristete Forschung. Auch hier gibt es insgesamt 40 Frigometri als Belohnung.

Frigometri könnt ihr außerdem für das Absolvieren von Feldforschungen begegnen. Diese Forschungen werden sich primär um eure Treffsicherheit im Umgang mit Pokébällen drehen.

Gute Boni zum Leveln und für Shiny-Sammler

Welche Boni gibt es während des Events? Der erste Bonus des Events bezieht sich auf das Fangen von Pokémon. So werdet ihr doppelte Erfahrungspunkte für gute, großartige und fabelhafte Würfe erhalten.

Der zweite Bonus bezieht sich auf die 3 Pokémon, die im Event im Vordergrund stehen. Alle 3 von ihnen erhalten eine erhöhte Chance, als Shiny aufzutauchen.

Ihr habt also eine bessere Möglichkeit, folgende Shinys zu finden:

Schneppke

Arktip

Frigometri

Für wen lohnt sich das Event? Dieses Event wird sich vor allem für euch lohnen, wenn ihr aktiv am Leveln seid, da euch der Bonus für das Fangen von Pokémon durchaus einen ordentlichen Boost geben kann. Auch wenn ihr auf das Sammeln von Shinys fokussiert seid, könnte sich das Event für euch lohnen, da ihr hier von einer erhöhten Chance bei gleich 3 verschiedenen Pokémon profitiert.

Was sagt ihr zu dem Event? Werdet ihr unterwegs sein, um es voll auszukosten, oder interessiert es euch eher weniger? Schaut auf jeden Fall nach, welche Events im Dezember 2023 in Pokémon GO auf euch warten.