Pokémon GO: Winterwunderland bringt euch einen Raid-Tag mit Damythir

Das neue Pokémon Damythir erscheint bald in Pokémon GO. Wir fassen euch alle Informationen zum Event „Winterwunderland“ und dem dazugehörigen Raid-Tag zusammen.

Wann läuft Winterwunderland? Das Event startet am Samstag, den 23. Dezember 2023, und endet am Sonntag, den 24. Dezember 2023 um 20:00 Uhr. Aber, wichtig: Es gibt zwischendrin einen Raid-Tag, der euch das neue Pokémon Damythir bringt.

Wann startet der Raid-Tag mit Damythir? Der beginnt am Samstag, den 23. Dezember 2023 um 14:00 Uhr, und endet am selben Tag um 17:00 Uhr. Er läuft also nur für drei Stunden innerhalb des Winterwunderland-Events.

Alle wichtigen Infos fassen wir euch hier zusammen – erst die zum Raid-Tag, dann die zum Winterwunderland.

Damythir ist eines der neuen Pokémon der Season Zeitlose Reisen :

Alles Wichtige zum Raid-Tag mit Damythir

Was ist das für ein Pokémon? In Legenden: Arceus hat das Pokémon Damhirplex eine Weiterentwicklung bekommen: Damythir. Dieses Hisui-Pokémon fungierte in dem Spiel als Reittier für die Trainer und erscheint nun in Pokémon GO. Ihr bekommt es während des Raid-Tags.

Alle Infos zum Raid-Tag:

Läuft am 23. Dezember 2023 von 14:00 bis 17:00 Uhr

Damythir erscheint in Stufe-3-Raids

Ihr könnt auch der Shiny-Variante begegnen – die Chance darauf ist erhöht

Ihr bekommt bis zu fünf zusätzliche Raid-Pässe von Arena-Scheiben – Während und bis zu zwei Stunden nach dem Event

Das Fern-Raid-Limit wird auf zehn statt fünf erhöht. Das gilt bereits von 01:00 Uhr am 23. Dezember und bis zum 24. Dezember um 04:00 Uhr

Alles Wichtige zum Winterwunderland

Das ist das Rahmen-Event, das am Wochenende vom 23. und 24. Dezember läuft. Hier gibt es ein paar Boni und eine Sammler-Herausforderung.

In der Sammlerherausforderung könnt ihr ebenfalls Damythir begegnen. Die Aufgaben werden sich um das Fangen und Entwickeln verschiedener Pokémon drehen. Auch Enton mit Feiertags-Kleidung soll dort als Belohnung auftauchen.

Dazu kommen folgende Boni:

Bis zu fünf Spezialtausche pro Tag

50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tausch

Doppelte EP für Siege in Raids

Noch zuvor könnt ihr euch auf ein weiteres Winter-Event einstellen: „Winter-Feiertage, Teil 1“ startet bereits kommende Woche in Pokémon GO.