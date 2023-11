Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Dezember 2023 und ihre Boni

In der nachfolgenden Übersicht seht ihr alle Rampenlicht-Stunden im Dezember 2023 in Pokémon GO. Dabei zeigen wir euch alle Informationen zu den Pokémon, Shinys, Boni und den jeweiligen Termin des Events.

Um welche Events geht es? Jeden Dienstag veranstaltet Pokémon GO ein einstündiges Event, in dem ein zuvor festgelegtes Monster häufiger in der Wildnis spawnt. Dieses Event wird als Rampenlicht-Stunde bezeichnet.

Im Dezember 2023 erwarten euch vier dieser Termine. In der Übersicht zeigen wir euch, welches Pokémon zusammen mit welchem Bonus an den folgenden Dienstagen im Fokus der Rampenlicht-Stunden stehen.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im Dezember 2023

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Die Rampenlicht-Stunden laufen immer dienstags in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Folgende Pokémon und Boni erwarten euch im Dezember:

Termin Pokémon & Boni 5. Dezember Barschwa und Fang-Bonbons 12. Dezember Jurob und Verschick-Bonbons 19. Dezember Schneppke und Entwicklungs-EP 26. Dezember Gelatini und Fang-Sternenstaub Allen hier gezeigten Pokémon könnt ihr mit Glück auch als Shiny begegnen

Rampenlicht-Stunde am 5. Dezember

Welches Pokémon? In der ersten Rampenlicht-Stunde im Dezember 2023 erwartet euch das Pokémon Barschwa aus der dritten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Wasser und kann sich zu Milotic entwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons.

Lohnt sich das? Als Angreifer ist Barschwa völlig irrelevant und kann von euch ignoriert werden. Seine Weiterentwicklung Milotic spielt als Raid-Angreifer keine wichtige Rolle und kann auch im PvP nicht überzeugen.

Kann man Shiny Barschwa fangen? Ja, die schillernde Version von Barschwa könnt ihr bereits in Pokémon GO fangen.

Rampenlicht-Stunde am 12. Dezember

Welches Pokémon? In der zweiten Rampenlicht-Stunde im Dezember 2023 freut sich das Pokémon Jurob aus der ersten Spielgeneration auf euch. Es gehört zum Typ Wasser und kann sich zu Jugong entwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Lohnt sich das? Jurob und seine Entwicklung Jugong sind als Angreifer in Raids nicht wirklich stark. Jugong könnt ihr aber nutzen, wenn ihr in der Superliga im PvP spielt. Denn dort gehört es zum oberen Mittelfeld der besten Angreifer.

Kann man Shiny Jurob fangen? Ja, die schillernde Version von Jurob ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann mit Glück von euch gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 19. Dezember

Welches Pokémon? In der dritten Rampenlicht-Stunde im Dezember 2023 trefft ihr auf das Pokémon Schneppke aus der dritten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Eis und kann sich zu Firnontor oder Frosdedje entwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Lohnt sich das? Schneppke selbst ist leider kein guter Angreifer. Firnontor spielt in Raids überhaupt keine Rolle und schafft es im PvP nur ins untere Mittelfeld. Frosdedje hingegen schafft es im PvP in der Superliga mit zu den Top-Angreifern.

Kann man Shiny Schneppke fangen? Ja, die schillernde Version von Schneppke kann mit Glück von euch gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 26. Dezember

Welches Pokémon? Die letzte Rampenlicht-Stunde im Dezember 2023 bringt euch das Pokémon Gelatini aus der fünften Spielgeneration. Es gehört zum Typ Eis und kann sich zu Gelatroppo und Gelatwino entwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub.

Lohnt sich das? Keins der Pokémon ist im PvP oder bei Raids nütlich. Die Rampenlicht-Stunde lohnt sich für euch vor allem für den Sternenstaub-Bonus. Allerdings erscheint Gelatini im Dezember zum ersten Mal als Shiny. Vielleicht habt ihr bei der Rampenlicht-Stunde also sehr viel Glück und sichert euch so ein Exemplar.

Kann man Shiny Gelatini fangen? Im Dezember 2023 habt ihr zum ersten Mal die Chance, Shiny Gelatini zu fangen.