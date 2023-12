Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Jurob und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO läuft heute, am 12. Dezember 2023, die Rampenlicht-Stunde mit Jurob. Wir zeigen euch in der Übersicht alles zu Shinys, den Boni und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? An jedem Dienstagabend läuft in Pokémon GO ein Event dieser Art. Für eine Stunde steht ein ausgesuchtes Pokémon im Fokus des Spiels und kann oft von euch gefunden werden. Dazu gibt es einen Bonus, der euch mehr Sternenstaub, Bonbons oder Erfahrungspunkte beschert. Welche Kombination aus Pokémon und Bonus bei den Events erscheinen, legt Niantic zu Beginn eines Monats fest.

Heute trefft ihr auf das Pokémon Jurob aus der ersten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Wasser und kann sich zu Jugong weiterentwickeln.

Rampenlichtstunde am 12. Dezember – Start, Shiny und Boni

Wann geht es los? Die Rampenlicht-Stunde startet wie immer um 18:00 Uhr. Nach einer Stunde, um 19:00 Uhr, ist dann schon wieder Schluss und es tauchen wieder die Event-Spawns aus dem neuen „Harte Zeiten“-Event auf.

Welche Boni sind aktiv? Während des Events werdet ihr nahezu überall in der Wildnis auf Jurob treffen. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Rauch aktivieren und damit noch mehr Pokémon dieser Art anlocken.

Dazu erhaltet ihr für das Verschicken von Pokémon die doppelte Menge Bonbons.

Heute läuft die zweite Rampenlicht-Stunde im Dezember. Zwei weitere Events wie dieses erwarten euch noch in diesem Jahr:

Kann man Shiny Jurob fangen? Ja, die schillernde Form von Jurob ist schon seit langer Zeit in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden. Auch beim heutigen Event habt ihr die Chance darauf. Bedenkt aber, dass die Shiny-Chancen bei Rampenlicht-Stunden nicht erhöht werden.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Leider sind Jurob und Jugong keine starken Angreifer, die sich für Raids anbieten würden. In ihren Typen-Bereichen gibt es einfach viel zu starke Konkurrenz. Dennoch hat Jugong einen ganz besonderen Einsatzzweck: Die Superliga der Trainerkämpfe. Dort gehört es zum oberen Mittelfeld der besten Angreifer.

Allerdings könnt ihr die Zeit nutzen, um eure Sammlung aufzuräumen und dafür viele Bonbons zu erhalten.

Werde ihr heute bei der Rampenlicht-Stunde dabeisein oder lasst ihr das Event diesmal ausfallen?

Eine Übersicht aller Events im Dezember 2023 bei Pokémon GO findet ihr hier.