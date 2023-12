Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Barschwa und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 05.12.2023, eine neue Rampenlicht-Stunde – diesmal mit Barschwa. Wir zeigen euch alles zu Shiny, den Boni und Event-Zeiten.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde findet immer am Dienstagabend in Pokémon GO statt. Für 60 Minuten trefft ihr dann immer ein bestimmtes Pokémon in Hülle und Fülle an. Zudem gibt es immer einen speziellen Bonus.

Heute trefft ihr auf Barschwa, ein Pokémon vom Typen Wasser aus der dritten Spielgeneration.

Rampenlichtstunde am 05. Dezember – Start, Shiny und Boni

Wann geht es los? Die Rampenlicht-Stunde startet wie immer um 18:00 Uhr. Nach einer Stunde, um 19:00 Uhr, ist dann schon wieder Schluss und es tauchen wieder die normalen Spawns, beziehungsweise die Event-Spawns aus dem neuen Routen-Event auf.

Welche Boni gibt es? In der Event-Zeit trefft ihr in der Wildnis nahezu ausschließlich auf wilde Barschwa. Es wird euch überall begegnen.

Für jeden Fang erhaltet ihr dabei die doppelte Menge an Bonbons.

Eine Übersicht der übrigen Rampenlicht-Stunden im Dezember findet ihr hier:

Kann man Shiny Barschwa fangen? Ja, die Shiny-Variante von Barschwa ist in Pokémon Go zu fangen. Ihr solltet aber bedenken, dass die Shiny-Rate nicht erhöht ist. Ihr braucht also eine Menge Glück, um die schillernde Variante von Barschwa zu Gesicht zu bekommen.

Die Shiny-Versionen von Barschwa und Milotic

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Sowohl Barschwa als auch Milotic sind leider keine besonders starken Kämpfer in Pokémon GO. Weder in der Kampfliga, noch in den Raids sind sie Top-Optionen. Nutzt die Stunde also vor allem dann, wenn ihr den Pokédex-Eintrag benötigt oder Bonbons für die Milotic-Entwicklung sammeln wollt.

Und was ist sonst im Spiel los? Das erfahrt ihr in der Übersicht der Events in Pokémon GO im Dezember 2023.