Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Gelatini und Sternenstaub

Heute, am 26. Dezember 2023, findet in Pokémon GO die Rampenlicht-Stunde mit Gelatini statt. Wir geben euch alle Infos zum Event und den Boni.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde läuft immer am Dienstagabend. Hier erscheint für 60 Minuten ein bestimmtes Pokémon, das dann deutlich verstärkt spawnt. Ihr findet es dann überall in der Wildnis. Dazu gibt es jede Woche einen rotierenden Bonus.

Eine Übersicht aller Rampenlicht-Stunden im Dezember 2023 haben wir hier für euch.

In dieser Woche trefft ihr auf das Eis-Pokémon Gelatini aus der fünften Spielgeneration.

Rampenlicht-Stunde am 26. Dezember – Start, Shiny, Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Das Event beginnt heute um 18:00 Uhr. Bereits um 19:00 Uhr ist aber wieder Schluss und die regulären Spawns aus dem aktuellen Winterfeiertage-Event tauchen wieder auf.

Welche Boni sind aktiv? Der Hauptbonus ist das vermehrte Auftauchen von Gelatini. Ihr habt heute die perfekte Gelegenheit, um euch viele Exemplare und Bonbons für die Entwicklung zu Gelatroppo und Gelatwino zu sichern. Aktiviert ihr einen „Rauch“, könnt ihr noch mehr Gelatini treffen.

Außerdem erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub, wenn ihr Pokémon fangt.

Kann man Shiny Gelatini fangen? Ja, und das erst seit Kurzem. Die Shiny-Variante kam erst im Dezember 2023 ins Spiel und ist nun fangbar. Bedenkt allerdings, dass die Chancen darauf nicht erhöht sind. Ihr müsst also eine Menge Glück haben, um es anzutreffen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Wenn ihr auf der Suche nach einem starken Kämpfer seid, wird Gelatini euch nicht weiterbringen. Das Monster ist nicht besonders stark in Raids oder in der PvP-Kampfliga und für seine Entwicklungen gilt das ebenso.

Diese Stunde ist eher was für Sammler: Also Spieler, die sich den Pokédex-Eintrag für die Gelatini-Entwicklungen sichern möchten oder ihr Glück bei der Shiny-Jagd versuchen wollen. Außerdem gibt es den doppelten Sternenstaub – und das ist eine Ressource, von der man nie genug haben kann.

Alle weiteren Termine, die diesen Monat noch anstehen, findet ihr in der Übersicht aller Dezember-Events 2023 in Pokémon GO.