In Pokémon GO startet morgen Winter-Feiertage Teil 2 – Alle Infos zum Event

Morgen startet in Pokémon GO Teil 2 des Winter-Feiertage-Events. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Wann ist das Event? Der zweite Teil der Winter-Feiertage startet am Montag, dem 25. Dezember um 10:00 und endet am Sonntag, dem 31. Dezember um 20:00.

Was gibt es im Event? Neben verschiedenen Pokémon, denen ihr in der Wildnis, in Raids, durch das Schlüpfen von Eiern und durch Feldforschungen begegnen könnt, warten auch wieder Boni, eine kostenlose befristete Forschung sowie zwei kostenpflichtige befristete Forschungen auf euch.

Zusätzlich gibt es während des Events Sticker, die ihr durch PokéStops und Geschenke erhalten könnt. Auch werden zum Start des Events neue Avatar-Artikel freigeschaltet, die ihr erwerben könnt.

Diese Pokémon warten im Event auf euch

Welche Pokémon kann ich in der Wildnis erhalten? Folgenden Pokémon könnt ihr während des Events in der Wildnis begegnen.

Pikachu mit Feiertags-Kleidung *

Alola-Vulpix *

Enton mit Feiertags-Kleidung *

Jurob *

Evoli mit Feiertags-Hut *

Quiekel *

Botogel mit Feiertags-Schleife *

Schneppke *

Seemops *

Galar-Flampion *

Gelatini *

Petznief mit Feiertags-Schleife *

Frigometri *

Flaniwal

Sniebel * (seltener)

Keifel (seltener)

Amarino * (seltener)

Pokémon, die mit Sternchen* markiert sind, können auch in ihrer Shiny-Form erscheinen. Gelatini ist zum ersten Mal als Shiny auffindbar.

Hier seht ihr den Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Welche Pokémon kann ich in Raids erhalten? In Raids warten während des Events diese Pokémon auf euch.

1*-Raids:

Pikachu mit Feiertags-Kleidung *

Alola-Vulpix *

Petznief mit Feiertags-Schleife *

Krabbox

Flaniwal

3*-Raids:

Jugong

Lapras *

Botogel mit Feiertags-Schleife *

Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit *

Die *-Markierung zeigt euch, welche Pokémon als Shiny auffindbar sind.

Welche Pokémon können aus Eiern schlüpfen? Diese Pokémon könnt ihr während des Events aus 2-km-Eiern erhalten.

Enton mit Feiertags-Kleidung *

Evoli mit Feiertags-Hut *

Kussilla *

Galar-Flampion *

Amarino *

Erneut sind die Pokémon, welche mit * markiert wurden, in ihrer Shiny-Form anzutreffen. Die Chance, ein Shiny Enton mit Feiertags-Kleidung oder ein Shiny Evoli mit Feiertags-Hut zu erhalten, ist beim Schlüpfen von Eiern höher, als in der Wildnis.

Welche Pokémon kann ich durch Feldforschungen erhalten? Die folgenden Pokémon können als Belohnung für das Abschließen von bestimmten Feldforschungsaufgaben von euch gesammelt werden.

Pikachu mit Feiertags-Kleidung *

Alola-Vulpix *

Enton mit Feiertags-Kleidung *

Muschas *

Rossana *

Lapras *

Damhirplex mit Feiertags-Outfit *

Seemops mit Feiertags-Schal *

Shnebedeck *

Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit *

Gelatini *

Krabbox

Die **-Markierung zeigt euch wieder, welche Pokémon als Shiny auftauchen können. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, durch bestimmte Feldforschungsaufgaben Mega-Energie für Mega-Rexblisar und Mega-Firnontor.

Seid ihr in der Zeit des Events im Spiel unterwegs? Oder legt ihr zu dieser Zeit eine Pause ein? Schaut euch auch noch die Events von Pokémon GO im Dezember an.