Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Schneppke und Entwicklungs-EP

In Pokémon GO findet heute, am 19. Dezember 2023, die Rampenlicht-Stunde mit Schneppke statt. Hier findet ihr alle Infos zu den Boni und Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde steht immer dienstagabends an. In diesen 60 Minuten begegnet ihr immer einem bestimmten Event-Pokémon, das zu dieser Zeit deutlich verstärkt spawnt.

Dazu bekommt ihr immer einen Bonus, der dann ebenfalls eine Stunde lang aktiv ist. Welche Kombo aus Pokémon und Bonus ansteht, legt Niantic immer zu Anfang des Monats fest. Ihr findet die Termine auch in der Übersicht der Dezember-Events 2023 in Pokémon GO.

Heute Abend trefft ihr auf das Eis-Pokémon Schneppke aus der dritten Spielgeneration.

Rampenlicht-Stunde am 19. Dezember – Start, Shiny, Boni

Wann geht es los? Wie immer startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Um 19:00 Uhr endet das Event aber auch schon wieder, dann geht es mit den Spawns aus dem aktuellen Winter-Feiertage-Event weiter.

Welche Boni sind aktiv? Während der Rampenlicht-Stunde könnt ihr an allen Ecken und Enden der Wildnis auf Schneppke treffen. Wenn ihr einen Rauch aktiviert, könnt ihr noch weitere Schneppke-Spawns bekommen.

Darüber hinaus bekommt ihr die doppelte Menge an EP, wenn ihr Pokémon entwickelt. Wichtig: Das gilt nicht nur für Schneppke, sondern für alles, was ihr so in der Aufbewahrung habt. Schaut also ab 18:00 Uhr mal in die Suchleiste und wählt dort „kann sich entwickeln“ an. So bekommt ihr alle Monster angezeigt, bei denen ihr die Entwicklung durchführen und ein paar Extra-EP abgreifen könnt.

Alle weiteren Rampenlicht-Stunden im Dezember findet ihr hier:

Kann man Shiny Schneppke fangen? Ja, die schillernde Version von Schneppke ist im Spiel. Allerdings ist die Chance darauf während der Rampenlicht-Stunde nicht erhöht. Ihr braucht also eine Menge Glück, um es anzutreffen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Schneppke selbst ist nicht besonders stark, auch seine Entwicklung Firnontor ist nicht unbedingt ein Top-Angreifer – allerdings hat es eine Mega-Entwicklung, die als Eis-Angreifer durchaus überzeugen kann. Sie boostet außerdem eure anderen Eis-Angreifer in Raids. Die andere Entwicklung von Schneppke, Frosdedje, kann man derweil in der Superliga antreten lassen.

Aktuell läuft das Winter-Feiertage-Event, doch es bleibt nicht der einzige interessante Termin in dieser Woche. Auch das „Winterwunderland“-Event in Pokémon GO startet.