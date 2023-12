Pokémon GO: Trainer sammelt fast 30.000 Sternenstaub mit einem Wurf

In Pokémon GO hat ein Trainer eine enorme Menge an Sternenstaub mit nur einem Wurf gesammelt. Wie er das gemacht hat, erklären wir euch.

Was ist gerade in Pokémon GO los? Pokémon GO steht aktuell voll im Zeichen der Season Zeitlose Reisen . Diese Season bringt auch eine ganze Reihe an Boni ins Spiel. Dazu gehört auch ein Bonus für Sternenstaub, den ein Trainer nun clever mit weiteren Boni kombiniert hat.

Wie der Trainer auf Reddit berichtet, hat er mit nur einem einzigen Wurf eine beachtliche Menge an Sternenstaub gesammelt. Es handelt sich um die unglaubliche Summe von 29.437 Sternenstaub. Wie er das genau gemacht hat und welche Boni er kombiniert hat, schlüsseln wir euch hier auf.

Übrigens wartet ab heute ein weiteres Event auf euch, bei dem ihr eine erhöhte Menge Sternenstaub für das Fangen von Pokémon erhalten könnt. Das Winter-Feiertage -Event steht vor der Tür und mit ihm eine kostenlose befristete Forschung, mit der ihr den doppelten Fang-Sternenstaub erhalten könnt.

Wie erhält man mit einem einzigen Wurf so viel Sternenstaub?

Das hat der Trainer gemacht: Wie der Trainer berichtet, hat er die folgenden Boni kombiniert, um diesen beachtlichen Wurf hinzulegen.

Ohrdoch als Pokémon: 2.100 Sternenstaub

Sternenstück: Multiplikator von 1,5

Community-Day-Bonus: Multiplikator von 2

Zeitlose Reisen -Bonus: Erhöhter Sternenstaub für die 7-Tage-Fangserie

-Bonus: Erhöhter Sternenstaub für die 7-Tage-Fangserie Bonus vom Eierlei Zugang -Pass: 3-facher Sternenstaub für den ersten Fang des Tages

-Pass: 3-facher Sternenstaub für den ersten Fang des Tages AR+ Expert-Handler-Bonus: +25 Sternenstaub

Die Kombination dieser Boni brachte dem Trainer nun die Summe von 29.437 Sternenstaub mit nur einem einzigen Fang. Ganz nebenbei hat er mit diesem Wurf übrigens auch noch 55.180 Erfahrungspunkte gesammelt.

Anzumerken ist hierbei auch noch, dass er bei dem Wurf vor einer Herausforderung stand. Er brauchte den Community-Day-Bonus, um die Menge an Sternenstaub weiter zu erhöhen, benötigte aber auch gleichzeitig ein Ohrdoch, für die hohe Grundmenge an Sternenstaub.

Ohrdoch erschien während des Community Days jedoch nicht, sodass er das Ohrdoch kurz vor Beginn des Community Days anklickte und dann wartete, bis der C-Day startet, um den Bonus mitzunehmen.

Habt ihr auch schon ähnliche Mengen an Sternenstaub mit nur einem einzigen Fang erzielt? Oder interessiert euch Sternenstaub überhaupt nicht mehr? Schaut euch auch an, was für Events im Dezember in Pokémon GO noch auf euch warten.