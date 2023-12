Pokémon GO: Checkliste, um jeden Tag im Dezember 2023 die meisten Belohnungen zu erhalten

In Pokémon GO gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, die man jeden Tag ausschöpfen kann, um das Maximum rauszuholen. Wir zeigen euch, welche Aktionen ihr täglich durchführen könnt.

Was für eine Übersicht ist das? Jeden Tag könnt ihr eine Menge an täglichen Aufgaben oder Tätigkeiten in Pokémon GO durchführen. Angefangen bei schnellen und offensichtlichen Aktionen wie der Fangserie, über potenziell forderndere wie die 50 Münzen durch die Arena bis hin zu “Tryhards” wie dem Versenden von 100 Geschenken.

Damit ihr genau wisst, welche Möglichkeiten ihr habt, haben wir euch eine Übersicht zusammengestellt. Egal, ob es sich um Aufgaben im Solo-, im PvP-/PvE- oder Freundschaftsbereich handelt – wir listen es auf.

Vielleicht findet ihr ja die ein oder andere Aufgabe, die ihr bisher nicht auf dem Schirm hattet und die euch und eurer Spielweise entgegenkommen, um noch etwas mehr aus dem Spiel herauszuholen.

Übersicht über alle täglichen Aufgaben

Aufgabe Kategorie Fange ein Pokémon Serien Drehe einen PokéStop Serien Beende eine Feldforschung Serien Folge einer Route Routen Sammle 3 Zygarde Zellen auf Routen Routen Versende 100 Geschenke Freundschaft und Tausch Öffne 30 Geschenke Freundschaft und Tausch Speichere Postkarten, um Purmel zu begegnen Freundschaft und Tausch Führe 100 Tausche mit Freunden durch Freundschaft und Tausch Führe einen Spezialtausch mit einem Freund durch Freundschaft und Tausch Bestreite 4 Kampfsets mit jeweils 5 Kämpfen PvP Bestreite 3 Kämpfe gegen einen Freund PvP Kämpfe gegen einen Teamleiter PvE Kämpfe gegen die Team Rocket Ballons PvE Nimm an 5 Remote Raids teil PvE Hole dir deinen täglichen kostenfreien Raidpass von einer Arena ab Items und Münzen Verdiene 50 Pokémünzen, indem du Pokémon für insgesamt 8 Stunden und 20 Minuten in Arenen platzierst Items und Münzen Gib einem in einer Arena platzierten Pokémon Beeren, um Sternenstaub und mit etwas Glück Bonbons für dieses Pokémon zu erhalten Items und Münzen Hole dir deine tägliche kostenlose Box aus dem Shop ab Items und Münzen Benutze deinen täglichen Abenteuerrauch und bewege dich 15 Minuten lang Items und Münzen Verdiene durch Aktivitäten Herzen mit deinem Kumpel Kumpel Wechsel 20 mal deinen Kumpel (und verdiene mit ihnen jeweils die Herzen) Kumpel Führe Mega-Entwicklungen durch Mega-Entwicklungen Alle täglichen Aufgaben, die ihr in Pokémon GO erledigen könnt

Welche Aufgaben sind leicht durchführbar und welche nicht?

Welche Aufgaben lassen sich schnell lösen? Die folgenden Aufgaben lassen sich schnell durchführen und bieten sich daher auch an, wenn ihr nicht allzu viel Zeit jeden Tag für Pokémon GO habt.

Fange ein Pokémon

Drehe einen PokéStop

Beende eine Feldforschung

Speichere Postkarten, um Purmel zu begegnen

Führe einen Spezialtausch mit einem Freund durch

Kämpfe gegen einen Teamleiter

Gib einem in einer Arena platzierten Pokémon Beeren, um Sternenstaub und mit etwas Glück Bonbons für dieses Pokémon zu erhalten

Hole dir deine tägliche kostenlose Box aus dem Shop ab

Hole dir deinen täglichen kostenfreien Raidpass von einer Arena ab

Führe Mega-Entwicklungen durch

Welche Aufgaben erfordern etwas mehr Einsatz? Die nachfolgenden Aufgaben benötigen etwas mehr Zeit oder Einsatz, um sie zu lösen.

Folge einer Route

Sammle 3 Zygarde Zellen auf Routen

Öffne 30 Geschenke

Bestreite 3 Kämpfe gegen einen Freund

Bestreite 4 Kampfsets mit jeweils 5 Kämpfen

Kämpfe gegen die Team Rocket Ballons

Nimm an 5 Remote Raids teil

Verdiene 50 Pokémünzen, indem du Pokémon für insgesamt 8 Stunden und 20 Minuten in Arenen platzierst

Benutze deinen täglichen Abenteuerrauch und bewege dich 15 Minuten lang

Verdiene durch Aktivitäten Herzen mit deinem Kumpel

Welche Aufgaben erfordern sind nur mit großem Einsatz täglich lösbar? Diese Aufgaben sind ausschließlich mit viel Zeit und Mühe lösbar und daher nur für absolute Top-Trainer realisierbar, die jeden Tag viel Zeit mit Pokémon GO verbringen.

Versende 100 Geschenke

Führe 100 Tausche mit Freunden durch

Wechsel 20 mal deinen Kumpel (und verdiene mit ihnen jeweils die Herzen)

Wozu sind die Aufgaben gut? Eine genaue Übersicht aller Belohnungen und Herausforderungen, die euch die Aufgaben stellen, findet ihr auf Seite 2: