Pokémon GO: Sichert euch die spannendsten Pokémon zu Halloween – Hier findet ihr sie

In Pokémon GO hat der erste Teil des Halloween-Events begonnen. Wir werfen einen Blick auf die spannendsten Pokémon, die das Event mitbringt.

Was ist das für ein Event? Das Halloween-Event startete am 20. Oktober und brachte eine veränderte Map, Grusel-Musik in der Nacht und natürlich jede Menge Monster mit.

Die Spawns stehen zum Großteil im Zeichen des Halloween-Themas, viele Geister- und Unlicht-Monster sind unterwegs.

Doch nach welchen sollte man im Event am ehesten suchen? Wir schauen auf einige der interessantesten Monster.

Giratina (Wandelform)

Warum lohnt sich Giratina? Giratina in der Wandelform ist eines der Top-Monster in der Hyperliga und damit ein sehr guter Fang für Fans des PvP-Modus in Pokémon GO.

Es kann darüber hinaus auch als Shiny gefangen werden und ist somit eine Option für Sammler. Zwischen dem 20. Oktober und 1. November könnt ihr es mit der Attacke Schemenkraft bekommen.

Wo findet man Giratina im Event? Giratina steckt derzeit in den 5-Sterne-Raids. Hier findet ihr die besten Giratina-Konter.

Die Urform trefft ihr dann übrigens ab dem Dia de Muertos 2022 in Pokémon GO an.

Makabaja und Galar-Makabaja

Makabaja und Galar-Makabaja mit Shiny-Versionen

Darum lohnt sich Makabaja: Sowohl Makabaja, als auch Galar-Makabaja sind normalerweise nicht leicht in der Wildnis zu bekommen, tauchten aber in der Vergangenheit schon zumindest rund um Halloween auf. Dieses Jahr sind sie beide leicht zu kriegen, denn sie stecken in der neuen Spezialforschung zum Event.

Bei beiden Versionen gibt es außerdem die Chance auf ein Shiny, Galar-Makabaja ist als neues schillerndes Monster verfügbar.

Wo findet man Makabaja?

Makabaja In der Wildnis 7km-Eier 1-Stern-Raids In der Spezialforschung „Geheimnisvolle Masken“

Galar-Makabaja 7km-Eier 1-Stern-Raids In der Spezialforschung „Geheimnisvolle Masken“



Beide stecken außerdem in einer der neuen befristeten Forschungen, die kostet aber einen Euro.

Mega-Banette

Warum lohnt sich Mega-Banette? Mega-Banette kommt mit dem Halloween-Event ebenfalls neu ins Spiel und kann lediglich über die Mega-Entwicklung freigeschaltet werden. Dafür braucht ihr aber Mega-Energie, die ihr wiederum aus Raids mit Mega-Banette bekommen könnt.

Das Geister-Pokémon reiht sich bei den besten Angreifer für Raids ein und kann außerdem andere Geist-Monster in eurer Party verstärken. Wenn ihr beispielsweise Mega-Gengar verpasst habt, ist das eine gute Alternative.

Wo gibt es Mega-Banette? Die Energie für Mega-Banette gibt es nur in Mega-Raids. Die besten Konter gegen Mega-Banette findet ihr hier.

eF-eM

eF-eM findet ihr vor allem in Eiern

Warum lohnt sich eF-eM? Die kleine Fledermaus ist nicht nur ein recht seltenes Monster, sondern auch noch ein neuer Shiny-Release zum Event. Ihr habt ab jetzt also die Chance, ein schillerndes eF-eM anzutreffen – wobei die Chance sehr niedrig ist.

Ihr findet eF-eM während des Events auch in 7-km-Eiern, die ihr von Freunden kriegen könnt. Dort soll die Shiny-Chance etwas höher sein. Grundsätzlich lohnt es sich, jedes eF-eM zu fangen, das ihr seht – denn seine Entwicklung UHaFnir benötigt ganze 400 Bonbons.

Wo findet man eF-eM? In 7-km-Eiern und in der Wildnis, wobei es da sehr selten ist. Es besteht allerdings die Hoffnung, dass es im Laufe des Events nochmal zu mehr eF-eM-Spawns kommen könnte – denn Pokémon GO veröffentlichte einen mysteriösen Teaser via Twitter. Genauere Informationen gibt es dazu aber noch nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wo ist Kryppuk?

Was ist mit Kryppuk? Kryppuk ist ebenfalls ein Halloween-Klassiker, den man in der Vergangenheit zu Halloween bekommen konnte. In diesem Jahr scheint es das seltene Monster nach aktuellem Stand aber nur als Belohnung in der 6-Euro-Forschung aus dem Shop zu geben. Aus Feldforschungen oder ähnlichem ist es aktuell offenbar nicht zu finden.

Kommen noch mehr Pokémon zu Halloween?

Grundsätzlich findet ihr neben den Monstern aus der Liste jede Menge wilde Geist-Pokémon im Spiel, die man sonst nicht so oft zu Gesicht bekommt. Zum Beispiel spawnen aktuell Monster wie Paragoni oder Irrbis. Das Kürbis-Monster ist ebenfalls speziell, da man es in verschiedenen Größen bekommen kann.

Irrbis wird allerdings vor allem in Teil 2 des Halloween-Events interessant, da man es dort kostümiert und in Shiny fangen kann. Zudem wird der zweite Teil des Events weitere Monster bringen. Alles zu Halloween in Pokémon GO – Teil 2 erfahrt ihr hier.