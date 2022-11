Pokémon GO startet morgen Ultrabestien-Ankunft: Weltweit – Alle Infos zum Event

War Robots: Frontiers ist ein PvP-Shooter, in dem Spieler in Kampfroboter schlüpfen und 6v6-Schlachten austragen.

Was ist das für ein Event? Die Ultrabestien-Ankunft: Weltweit dreht sich um die namensgebenden Ultrabestien, die sich für wenige Stunden erneut zeigen. Den Anfang machen am Samstag lokale Events in Los Angeles und London. Am Sonntag läuft das Ereignis dann für Spieler auf der ganzen Welt.

In Pokémon GO läuft Sonntag das Event „Ultrabestien-Ankunft: Weltweit“. Das bringt einige spannende Raids zu euch. Wir zeigen euch hier alle Details wie Start und Inhalte sowie Konter-Guides zu den Bossen.

