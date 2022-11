Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch Mini-Forschung mit Anego und Medaille

In Pokémon GO gibt es am 27. November einen neuen Promo-Code. Der funktioniert bei allen Spielern, doch ihr habt nur wenige Tage Zeit, ihn einzulösen.

Was ist das für ein Code? Immer wieder kommt es vor, dass Promo-Codes zu Pokémon GO veröffentlicht werden. Diese Codes könnt ihr entweder im Spiel oder auf einer entsprechenden Website einlösen, um euch ohne großen Aufwand ein paar Geschenke sichern zu können.

Diesmal gibt es aber keine Items geschenkt, sondern die Mini-Sammler-Herausforderung: Anego und dazu eine Medaille. Der Code vom 27. November lautet:

9Y77F2DDLT2C4

Hier gibt’s den Direkt-Link zu rewards.nianticlabs.com

Was steckt drin? Die freigeschaltete Mini-Forschung findet ihr bei euch in Pokémon GO in der Heute-Übersicht. Ihr sollt Anego fangen und erhaltet dazu extra Bonbons. Dazu eignet sich das Event mit den Ultrabestien am heutigen Sonntag ganz gut.

Falls ihr die Forschung nicht direkt nach der Eingabe seht, kann es helfen, eure App einmal zu beenden und neu zu starten.

Wie lange ist der Code gültig? Ihr könnt ihn sofort einlösen und das solltet ihr auch, solange es noch geht. Ihr könnt ihn nur bis zum 30. November um 23:59 Uhr Ortszeit einlösen. Eigentlich sollte der Code nur im Livestream zu einer ungünstigen Zeit geteilt werden. Doch offenbar hat Niantic das Feedback der Trainer erhört und sich dazu entschieden, einen weltweiten Code zu veröffentlichen, der länger als 15 Minuten gültig ist.

So löst ihr Promo-Codes in Pokémon GO ein

Wie ihr die Codes einlöst, kommt auf euer Smartphone an. Bei Pokémon GO sind die Vorgehensweisen zwischen iOS und Android ein wenig unterschiedlich. Während man bei Android einfach Codes im Spiel einlösen kann, muss man bei iOS einen Umweg über eine externe Website gehen.

Auf Android-Geräten: Wenn ihr mit einem Android-Gerät spielt, könnt ihr Promo-Codes einfach im Ingame-Shop einlösen. Dort müsst ihr nur nach unten scrollen, bis ihr das Feld „Promos“ findet. Dort gebt ihr den Code ein, bestätigt, und dann sollten die Items auch schon in euren Beutel wandern.

Auf iOS-Geräten: Auf iOS-Geräten ist das Eingeben im Shop nicht möglich, das entsprechende Feld existiert überhaupt nicht. Stattdessen müsst ihr die Rewards-Website von Niantic aufrufen. Den Link dazu findet ihr hier: Promo-Code einlösen (via rewards.nianticlabs.com).

Hier müsst ihr nun euer verknüpftes Konto auswählen und den Code eingeben. Hat alles funktioniert, solltet ihr eine entsprechende Benachrichtigung auf der Website sehen. Im Spiel könnt ihr im Tagebuch überprüfen, ob euch die Items durch den Code gutgeschrieben wurden.

