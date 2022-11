Pokémon GO: Die letzten Events im November – Was passiert in den nächsten Tagen?

In Pokémon GO laufen die letzten Events im November 2022. Wir zeigen euch, was in den nächsten Tagen passiert und welche Events für Dezember 2022 bereits bekannt sind.

Was ist das für eine Übersicht? Die letzten Tage des Monats November sind angebrochen und ein paar Termine stehen noch aus. In der Übersicht hier wollen wir euch zeigen, was in den nächsten Tagen passiert, damit ihr euch entsprechende Tage oder Stunden freihalten könnt.

Eine kleine Aussicht auf die Events im Dezember 2022 gibt es auch schon.

Die letzten November-Events

Merkt euch diese Termine:

Was passiert im Dezember?

Das ist bekannt: Die komplette Event-Übersicht für den Dezember 2022 von Pokémon GO wurde noch nicht enthüllt. Das sollte im Laufe der nächsten Tage allerdings passieren. Bis dahin können wir euch die Termine zeigen, an denen etwas passiert:

Rampenlicht-Stunden: Am 6.12., 13.12., 20.12. und 27.12.

Raid-Stunden: Am 7.12., 14.12., 21.12. und 28.12.

Community Days: Am 17. und 18. Dezember 2022 läuft das große Community-Day-Event. Dort trefft ihr Pokémon der C-Days aus 2021 und 2022 wieder.

Events: Die folgenden Event-Tage wurden bereits mit den Terminen angekündigt. Was genau dort passiert, ist aber noch unklar.

Samstag, 3. Dezember 2022 – Unbekanntes Event

Samstag, 10. Dezember 2022 bis 11. Dezember 2022 – Unbekanntes Event

Samstag, 24. Dezember 2022 bis 25. Dezember 2022 – Unbekanntes Event

Wer also Lust auf Events hat, sollte sich diese Tage schon mal vorsichtshalber im Kalender blockieren. Sobald alle Events aus dem Dezember enthüllt werden, berichten wir hier auf MeinMMO darüber und zeigen euch die Details.

