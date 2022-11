Pokémon GO verteilt am Wochenende Promo-Codes, aber mitten in der Nacht

In wenigen Tagen startet die große Ankunft der Ultrabestien in Pokémon GO. Am Wochenende überträgt das Team dafür einen Twitch-Stream und verteilt darin Codes für Mini-Forschungen mit Anego. Aber zu einer schwierigen Uhrzeit.

Was ist das für ein Event? Am 26. und 27. November läuft ein Event zur Ankunft der Ultrabestien. Am 26. können Trainer in Los Angeles und London daran teilnehmen, am 27. werden die Inhalte dann für ein paar Stunden weltweit verfügbar.

Zum Event am 26. November startet das Team von Pokémon GO einen Livestream. Doch für uns in Deutschland läuft der mitten in der Nacht. Das Problem: Während des Streams werden Promo-Codes verteilt, die nur wenige Minuten gültig sind.

Livestream zu Pokémon GO in der Nacht auf 27. November

Was passiert da? Offenbar plant das Team von Pokémon GO in Los Angeles ein größeres Live-Event zu den Ultrabestien. Daran sollen möglichst viele Trainer teilnehmen können. Außerdem sollt ihr „Trainer vor Ort unterstützen“ können, wenn ihr den Livestream seht.

In der Ankündigung heißt es, dass während des Livestreams regelmäßig Codes im Chat des Twitch-Kanals von Pokémon GO gepostet werden. Allerdings sind die Codes zeitlich befristet.

Wann beginnt der Stream? In der Ankündigung spricht man von „Samstag, 26. November 2022 um 19:00 Uhr PST“. Für uns in Deutschland entspricht das Sonntag, 27. November 2022 um 04:00 Uhr.

Was bringen die Codes? Wer einen Code einlöst, schaltet sich damit eine Medaille und eine Forschung frei. Die Medaille aktiviert euch die „Mini-Sammler-Herausforderung: Anego“. Dafür sollt ihr Anego fangen und werdet mit Anego-Bonbons belohnt. Zusätzlich macht ihr Fortschritt bei eurer Elite-Sammler-Medaille.

Anego steht im Fokus der Forschung, die ihr durch die Promo-Codes bekommt

Das ist problematisch: Das Team von Pokémon GO erklärt im Blogpost: „Nachdem ein Code gepostet wurde, kann dieser nur 15 Minuten lang eingelöst werden – ihr müsst also schnell sein! Während der Übertragung gibt es mehrere Chancen, einen Code zu erhalten, falls ihr einen davon nicht rechtzeitig einlösen konntet. Für alle Codes wird dieselbe Mini-Sammler-Herausforderung freigeschaltet. Pro Trainer kann nur ein Code eingelöst werden.“

Nun kommt es darauf an, wie lange der Livestream aktiv sein wird. Vielleicht hat man Glück, wenn man Sonntagfrüh aufsteht und kann dann noch einen Code ergattern. Wer sonst unbedingt einen haben will, muss sich einen Wecker stellen.

Am Sonntag läuft dann ein weltweites Event, bei dem ihr alle zu normalen Zeiten mitmachen könnt. Die Ultrabestien-Ankunft: Weltweit bringt einige der Ultrabestien aus Pokémon in die Raids. Manche erscheinen nur in bestimmten Regionen auf der Welt, andere trefft ihr überall. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr alles zu dem Event.