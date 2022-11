Pokémon GO: Befristete Forschung zur Ultrabestien-Ankunft – Alle Aufgaben und Belohnungen

In Pokémon GO läuft heute, am 27. November, das Event „Ultrabestien-Ankunft: Weltweit“. Die Befristete Forschung verlangt von euch, in Raids zu gewinnen. Dafür werdet ihr mit Ultrabestien belohnt. Wir zeigen euch die Details.

Was ist das für eine Forschung? Für einige Stunden ist am heutigen Sonntag das Ultrabestien-Event aktiv und bringt sieben Bestien zurück auf die Arenen. Allerdings gibt es manche nur in bestimmten Regionen auf der Welt. Damit ihr die Chance habt, alle zu fangen, startet parallel eine Befristete Forschung.

Für die einzelnen Aufgaben sollt ihr Raids gewinnen und werdet dann mit Pokémon-Begegnungen belohnt. Wir zeigen euch hier alle Details.

Befristete Forschung: Ultrabestien-Ankunft

Aufgabe Belohnung Gewinne einen Raid Begegnung mit Anego Gewinne 2 Raids Begegnung mit Voltriant Gewinne 3 Raids Begegnung mit Schabelle Gewinne 4 Raids Begegnung mit Masskito Gewinne 5 Raids Begegnung mit Schlingking Gewinne 6 Raids Begegnung mit Katagami Gewinne 7 Raids Begegnung mit Kaguron

Abschluss-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 570 EP und 570 Sternenstaub.

Wann gibt es die Forschung? Die sollte direkt zum Start des Events „Ultrabestien-Ankunft: Weltweit“ um 11:00 Uhr beginnen. Ihr habt dann bis 17:00 Uhr Zeit, die Aufgaben zu lösen. Stellt also vor dem Antritt von Raids sicher, dass ihr die Forschung bereits in der Heute-Ansicht findet. Startet sonst nach 11:00 Uhr einmal eure App neu.

Welche Raids gibt es? Zum Erledigen der Aufgaben könnt ihr beliebige Raids gewinnen. Ob auf Stufe 1 oder in Mega-Raids spielt dabei keine Rolle. Während des heutigen Events stehen sieben Ultrabestien in verschiedenen Regionen für euch zur Verfügung. Wer seine Ausbeute maximieren will, kann also mit Fernraids oder vor Ort daran teilnehmen.

Die Befristete Forschung lässt sich also gut beim heutigen Event erledigen. Ihr erhaltet, wenn ihr Arenen dreht, zusätzliche Raidpässe.

In den nächsten Tagen stehen noch ein paar Termine an und Niantic schenkte bereits eine Aussicht auf den nächsten Monat. Die letzten Events im November und ersten Termine im Dezember bei Pokémon GO in der Übersicht