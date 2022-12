Pokémon GO ändert Aufgaben der Spezialforschung mit Cosmog, die schon viele gelöst haben

In Pokémon GO ist seit einigen Monaten die Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ aktiv. Zuletzt sorgten die Aufgaben, bei der man Cosmog und Cosmovum entwickeln muss, für Probleme. Jetzt gibt es die Aufgaben nicht mehr, nachdem viele Trainer bereits ihre Cosmog dafür entwickelt hatten.

Was ist das für eine Aufgabe? Bei der Spezialforschung Ein kosmischer Kumpane erwartet euch bei Kapitel 5 und 9 die Aufgabe, dass ihr euer Cosmog und später Cosmovum entwickeln sollt. Zum aktuellen Zeitpunkt könnt ihr maximal eins dieser Exemplare besitzen. Darum wollten manche Trainer noch warten und lieber ihre Cosmog und Cosmovum behalten.

Doch jetzt wurden die Aufgaben verändert und die Entwicklung ist nicht länger nötig.

Niantic ändert Kapitel 5 und 9 von Kosmischer Kumpane

Das ist jetzt neu: Die dritte Aufgabe in Kapitel 5 von Kosmischer Kumpane lautete „Entwickle ein Cosmog“. Jetzt sollt ihr für die Aufgabe nur noch ein beliebiges Psycho-Pokémon entwickeln.

In Kapitel 9 lautete die einzige Aufgabe „Entwickle ein Cosmovum“. Nun sollt ihr für die Aufgabe einfach ein beliebiges Psycho-Pokémon entwickeln. „Entwickle ein Pokémon vom Typ Psycho“ steht jetzt dort als Aufgabe.

Wir haben das ausprobiert und können bestätigen, dass das Entwickeln eines Psycho-Pokémon die Aufgabe löst. Dennoch erzählt uns Rhi nach dem Lösen der Aufgabe: „Un… unglaublich! Cosmovum hat sich entwickelt!“ und wie toll er es findet, Zeuge eines solchen Anblicks zu sein.

Warum gibt es die Änderung? In den letzten Wochen gab es immer wieder Probleme mit den Aufgaben. Teilweise konnten Cosmog oder Cosmovum gar nicht erst entwickelt werden. Teilweise zählte die ausgeführte Entwicklung nicht für die Forschung.

Der Support von Niantic musste auf Twitter vielen Spielern helfen, die bei den Aufgaben schlichtweg feststeckten. Noch am 1. Dezember twitterte der Support, dass man das Problem mit Cosmog und Cosmovum, die sich nicht entwickeln können, gelöst habe (via Twitter). Jetzt, am 3. Dezember, bemerkten Spieler, dass die Aufgaben der Forschung angepasst wurden.

Was sagen die Trainer? Einige von den Spielern sind enttäuscht, da sie jetzt ihr einziges Cosmog oder Cosmovum entwickeln mussten, um in der Forschung voranzuschreiten, und andere Spieler das jetzt nicht mehr müssen (via reddit). So schreiben Trainer „Wie können sie nur, nachdem ich meins entwickelt habe!“ oder „Bin glücklich, dass ich meins nie entwickelt habe. Ich wollte warten, bis ich ein weiteres Cosmog bekomme“. Andere zeigen sich von der Änderung nicht wirklich betroffen und erklären, dass sie das sowieso nur für ihren Pokédex brauchen und es ihnen entsprechend egal ist, dass die Forschung nun verändert wurde.

Gerade gibt es noch keine weiteren Möglichkeiten außer dieser Forschung, ein Cosmog zu erhalten. Entsprechend durchdacht gehen Spieler also mit ihrem einzigen Exemplar um.

Doch Niantic verriet bereits, dass es in Zukunft weitere Möglichkeiten geben wird, Cosmog zu erhalten.