Für Nutzer von Pokémon GO wiederum gibt es eine Wunderbox. Die kann Meltan anlocken, angeblich auch in einer Shiny-Variante . Bestätigt ist das bisher nicht. Diese Box könnt ihr euch alle 7 Tage durch einen Transfer erneut verdienen.

Was bekommt man für einen Transfer? Solltet ihr ein Pokémon von PoGO zu Home transferieren, erhaltet ihr als Dankeschön ein Melmetal mit Gigantmaxing. Das könnt ihr jedoch nur in Pokémon Schwert und Schild nutzen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Alternativ könnt ihr 10 Energie für 1 Pokémünze kaufen. Die 10.000 Energie kosten also 1.000 Pokémünzen oder umgerechnet in Echtgeld 9,99 Euro.

Was ist Pokémon Home? In Home könnt ihr eure Pokémon aus verschiedenen aktuellen Spielen verwalten. Das soll besonders bei der Übersicht helfen, in welchem Spiel ihr welches Pokémon gefangen habt. Zudem könnt ihr darüber Pokémon von einem Spiel zum anderen tauschen.

Pokémon Home lässt sich nun endlich mit Pokémon GO verbinden. So könnt ihr eure Pokémon vom Smartphone auf Spiele der Switch übertragen. Allerdings gibt es einige Einschränkungen und zudem sind die Preise dafür nicht ganz billig. Das führt zu Unverständnis bei einigen Trainern.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 4 − drei =

Insert

You are going to send email to