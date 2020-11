Pokémon GO: Level 48 kostet euch mindestens 8 Wochen Zeit

Generell sind die Level-Ups ab Stufe 41 immer wieder mit Aufgaben verbunden. Ihr sollt viele EP verdienen und dazu noch Aufgaben lösen. Alle Aufgaben von Level 41 bis Level 50 in Pokémon GO, die wir bisher kennen.

Denn jeden Montag gibt es in Pokémon GO Wochenbelohnungen , die abhängig von euren zurückgelegten Kilometern sind.

Sollte man es in einer Woche mal nicht schaffen, müsst ihr automatisch wieder eine weitere Woche warten, bis am Montag dann die Wochenbelohnungen für euch gutgeschrieben werden.

Was wurde gezeigt? Der Trainer dabomerest teilte auf reddit einen Screenshot aus Pokémon GO. Darauf erkennt man die vier Aufgaben, die ein Trainer erfüllen muss, um Stufe 48 zu erreichen.

Was ist los beim Leveln? Kürzlich gab Niantic offiziell bekannt, dass man die Level-Grenze von Stufe 40 um zehn weitere Level anhebt . Das neue Level 50 ist dann die höchste Grenze, die Spieler erreichen können. Gerade wird das System in Australien getestet und Spieler berichten, welche Aufgaben mit den Level-Ups zusammenhängen.

In Pokémon GO sind jetzt die Aufgaben bekannt, die ihr für Level 48 abschließen müsst. Spieler aus Australien teilten diese. Nun ist klar: Das ist ein großer Zeitfresser.

