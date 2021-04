Pokémon GO: Leak zeigt Monster für den Community Day im Mai

In Pokémon GO gibt es einen Leak rund um das Pokémon für den Community Day im Mai. Laut Dataminern dreht sich das Event im Mai um Wablu. Wir verraten euch, was am Leak dran ist.

Das ist der Leak: Auf reddit teilten die Dataminer der “PokeMiners” ihre neusten Funde (via reddit). Dabei wurden Testpassagen rund um einen Community Day mit Wablu gefunden. Dazu kommt eine Spezialforschung für Wablu, welche am 15. Mai stattfinden soll – das ist der Tag, an dem der Community Day im Mai stattfindet.

Die Hinweise sind also deutlich: Im Mai dreht sich der Community Day wohl um Wablu. Das Geheimnis rund um dieses Event scheint also gelüftet zu sein.

Community Day mit Wablu – Wie könnte das ablaufen?

Wann genau läuft der Community Day? Das Datum ist bisher das einzige, was über den Community Day offiziell bekannt ist. Das Event läuft am 15. Mai zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr.

Wie wahrscheinlich ist der Leak? Sollte Niantic nicht absichtlich falsche Infos in ihre Textdateien eingebaut haben, dann dürfte der Community Day tatsächlich mit Wablu stattfinden. Es wurden allerhand Dateien rund um dieses Event gefunden. Eine Spezialforschung, Event-Quests und die Textpassage “Community Day: Wablu” sprechen für sich.

Bedenkt allerdings, dass die Infos noch nicht offiziell bestätigt sind. Es fehlt also noch die Aussage von Niantic, dass Wablu tatsächlich im Mittelpunkt des Community Days steht. Bisher waren die Leaks der PokeMiners immer vertrauenswürdig und enthielten keine Falschinformationen.

So sieht Shiny Wablu aus.

Was genau könnte am Community Day passieren? Boni sind für das Event noch nicht bekannt. Im April gab es allerdings doppelten Fang-Sternenstaub und im März gab es doppelte Fang-EP. Für den Mai könnte es also halbierte Brutdistanz geben. Bisher rotierten diese 3 Boni immer regelmäßig, sodass der Brut-Bonus recht wahrscheinlich ist.

Eine exklusive Attacke ist noch völlig offen. Altaria, die Entwicklung von Wablu, ist in der PvP-Liga sehr stark, sodass es möglicherweise eine Attacke gibt, die Altaria in dieser Liga noch stärker macht.

Außerdem versprach Niantic für den Mai ein neues Mega-Pokémon. Das könnte Mega-Altaria sein. Zum einen würde das zum Community Day passen, zum anderen passt das auch zum großen Event, welches im Mai läuft. Da geht es unter anderem um Drachen- und Feen-Pokémon. Das sind die beiden Typen von Mega-Altaria. Der Community Day könnte also auch Mega-Energie für Altaria bringen.

Wie sieht es mit Shiny Wablu aus? Das Pokémon könnt ihr bereits jetzt schon als Shiny fangen. Es wird zum Community Day also nicht ganz neu erscheinen. Die Shiny-Form von Wablu ist golden statt blau. Zum Community Day können wir mit einer erhöhten Shiny-Chance rechnen.

Was passiert sonst noch im Mai? In kommenden Monat steht viel an. So wird es erneut viele Raid- und Rampenlichtstunden geben. Außerdem sind schon diverse Events bekannt. Eine Übersicht darüber findet ihr hier:

