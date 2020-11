Pokémon GO: Begrenzte Forschung mit Nidoran – Alle Belohnungen

In Pokémon GO ist gerade die begrenzte Forschung mit Nidoran (w) und Nidoran (m) aktiv. Wir zeigen euch hier alle Aufgaben und Belohnungen, die ihr für die Forschung erhaltet.

Was ist los in Pokémon GO? Heute, am 28. November 2020, läuft in Pokémon GO eine begrenzte Forschung mit Nidoran (in weiblicher Form) und Nidoran (in männlicher Form).

Dabei handelt es sich um ein eintägiges Event. Im Spiel gibt es neue Forschungen, die euch Begegnungen mit Nidoran bescheren.

Mit Glück trefft ihr sogar auf Shiny Nidoran. Die sind allerdings nicht neu, sondern können schon seit Jahren von Trainern gefangen werden.

Wie lange geht das Event? Die begrenzten Forschungen mit Nidoran (w und m) laufen von 08:00 Uhr Ortszeit bis 22:00 Uhr Ortszeit.

Was zeigen wir hier? Passend zum Event gibt es neue begrenzte Forschungsaufgaben, die ihr in Pokémon GO in der Heute-Übersicht findet. Wir zeigen euch hier alle Quests und deren Belohnungen. So findet ihr leicht heraus, wie lange ihr da mitspielen wollt und ob sich das für euch lohnt.

Nidoran-Forschung: Alle Aufgaben

Die Aufgaben drehen sich um das Fangen oder verschicken von Pokémon sowie besondere Würfe.

Nidoran-Forschung 1/16

Aufgabe Belohnung Verschicke 2 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m) Fange ein Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m) Lande 2 gute Würfe Begegnung mit

Nidoran (m)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, 10 Pokébälle und 750 EP.

Nidoran-Forschung 2/16

Aufgabe Belohnung Verschicke ein Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w) Fange 3 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w) Lande einen guten Wurf Begegnung mit

Nidoran (w)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, 10 Sananabeeren und 750 EP.

Nidoran-Forschung 3/16

Aufgabe Belohnung Nutze 2 Sananabeeren für

das Fangen von Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m) Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m) Lande 3 gute Würfe Begegnung mit

Nidoran (m)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, 10 Sananabeeren und 750 EP.

Nidoran-Forschung 4/16

Aufgabe Belohnung Nutze 3 Sananabeeren für

das Fangen von Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w) Fange 3 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w) Lande einen guten Wurf Begegnung mit

Nidoran (w)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, 10 Pokébälle und 750 EP.

Nidoran-Forschung 5/16

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Würfe Begegnung mit

Nidoran (m) Fange ein Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m) Verschicke 2 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, 10 Pokébälle und 750 EP.

Nidoran-Forschung 6/16

Aufgabe Belohnung Lande 2 großartige Würfe Begegnung mit

Nidoran (w) Fange 4 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w) Verschicke 2 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, 10 Himmihbeeren und 750 EP.

Nidoran-Forschung 7/16

Aufgabe Belohnung Nutze 3 Himmihbeeren für

das Fangen von Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m) Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m) Entwickle ein Pokémon von

Typ Gift Begegnung mit

Nidoran (m)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, 10 Himmihbeeren und 750 EP.

Tipp: Nidoran selbst ist von Typ Gift. Wenn ihr fleißig mit Sananabeeren gefangen habt, dürftet ihr jetzt mehr als genug Bonbons zum Entwickeln von Nidoran besitzen.

Nidoran-Forschung 8/16

Aufgabe Belohnung Nutze 3 Himmihbeeren für

das Fangen von Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w) Fange 3 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w) Entwickle ein Pokémon von

Typ Gift Begegnung mit

Nidoran (w)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, eine Begegnung mit Nidoran (w) und 750 EP.

Nidoran-Forschung 9/16

Aufgabe Belohnung Lande 3 gute Curveball-Würfe Begegnung mit

Nidoran (m) Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m) Verschicke ein Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, eine Begegnung mit Nidoran (m) und 750 EP.

Nidoran-Forschung 10/16

Aufgabe Belohnung Lande 2 gute Curveball-Würfe Begegnung mit

Nidoran (w) Fange 3 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w) Verschicke ein Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, 10 Superbälle und 750 EP.

Nidoran-Forschung 11/16

Aufgabe Belohnung Lande 3 gute Würfe

hintereinander Begegnung mit

Nidoran (m) Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m) Entwickle ein Pokémon von

Typ Gift Begegnung mit

Nidoran (m)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, 10 Superbälle und 750 EP.

Nidoran-Forschung 12/16

Aufgabe Belohnung Lande 2 gute Würfe

hintereinander Begegnung mit

Nidoran (w) Fange 3 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w) Entwickle ein Pokémon von

Typ Gift Begegnung mit

Nidoran (w)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, 10 Nanabbeeren und 750 EP.

Nidoran-Forschung 13/16

Aufgabe Belohnung Nutze 2 Nanabbeeren für das

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m) Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m) Lande 2 Curveball-Würfe

hintereinander Begegnung mit

Nidoran (m)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, 10 Nanabbeeren und 750 EP.

Nidoran-Forschung 14/16

Aufgabe Belohnung Nutze 2 Nanabbeeren für das

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w) Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w) Lande 2 Curveball-Würfe

hintereinander Begegnung mit

Nidoran (w)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, eine Begegnung mit Nidoran (w) und 750 EP.

Nidoran-Forschung 15/16

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Würfe

hintereinander Begegnung mit

Nidoran (m) Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (m) Entwickle ein Pokémon von

Typ Gift Begegnung mit

Nidoran (m)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 750 Sternenstaub, eine Begegnung mit Nidoran (m) und 750 EP.

Nidoran-Forschung 16/16

Aufgabe Belohnung Lande 2 großartige Würfe

hintereinander Begegnung mit

Nidoran (w) Fange 3 Pokémon Begegnung mit

Nidoran (w) Entwickle ein Pokémon von

Typ Gift Begegnung mit

Nidoran (w)

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr 25 Bonbons für Nidoran (m), 25 Bonbons für Nidoran (w) und 3.000 EP.

Bald geht es in Pokémon GO bis Stufe 50. Doch die Level-Erfahrung ändert Niantic. Ihr sammelt nicht mehr einfach nur Erfahrungspunkte, sondern müsst für jedes Level-Up Aufgaben lösen.

Diese Aufgaben für Level-Ups von 41 bis 50 in Pokémon GO sind schon bekannt.