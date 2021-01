Bis zum Sniebel-Tag solltet ihr unbedingt beim Johto-Event vorbeischauen. Wir geben euch hier den Überblick: Heute startet das große Johto-Event in Pokémon GO – Das müsst ihr wissen

In der Vergangenheit war die Shiny-Rate auf Pokémon zu solchen Events erhöht. Ihr hattet also beste Chancen eines der Shinys abzustauben. Dazu kommt noch, dass die Shiny-Rate von Sniebel ohnehin schon erhöht ist. Ihr könntet also gute Chancen auf das Shiny oder gleich mehrere Shinys haben.

Die Aufgaben waren in der Vergangenheit schnell zu lösen. So konntet ihr sie bereits vom Sofa aus erledigen und musstet nicht einmal rausgehen. Für jede Quest dürfte es dann eine Begegnung mit Sniebel als Belohnung geben. Außerdem gibt es Items abzustauben.

Was ist ein Forschungstag? Bei diesem Event stehen besondere Feldforschungen im Mittelpunkt. Ihr bekommt eine lange Liste an Quests, die ihr erledigen könnt. Überall gibt es dann das jeweilige Event-Pokémon als Belohnung. Ähnliche Events gab es zuletzt mit Nidoran und Snubbull .

Wann genau läuft das Event? Los geht es am 30. Januar um 8:00 Uhr morgens und läuft dann den gesamten Tag über bis 22:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also 14 Stunden, um die Boni auszunutzen.

In Pokémon GO startet diesen Samstag ein neuer Forschungstag. Diesmal steht Sniebel im Mittelpunkt und ihr könntet zahlreiche Shinys ergattern.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sieben − vier =

Insert

You are going to send email to