Der Community Day im Mai 2021 in Pokémon GO ist offiziell bestätigt. Wablu ist das Monster des Tages – und bringt sogar eine Mega-Entwicklung mit.

Wann findet der Community Day Mai statt? Der kommende Community Day wird am Samstag, den 15. Mai 2021, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr stattfinden. Es bleibt also bei den mittlerweile gewohnten sechs Stunden, was gerade Spieler freuen dürfte, die den Freundschaftstag zu kurz fanden.

Dieses Pokémon steht im Fokus: Wie Leaks bereits andeuteten, wird der Community Day ganz im Zeichen von Wablu stehen. Der kleine Wollvogel hat nur eine einzige Entwicklung: Altaria. Für dieses Monster braucht man aber ganze 400 Bonbons. Insofern dürfte der Community Day gerade Spielern entgegen kommen, die hier noch am Sammeln sind.

Auch die Shiny-Variante von Wablu wird zum Community Day im Spiel zu finden sein. Das ist aufgrund seiner deutlich anderen Färbung auch leicht zu erkennen:

So sieht Shiny Wablu aus

Diese Boni bringt der Community Day im Mai 2021 – Mega-Altaria erscheint

Diese Boni erwarten euch zum Community Day Mai: Grundsätzlich wird Wablu deutlich stärker auftauchen als gewohnt. Die Shiny-Rate wird ebenfalls höher liegen.

Wie immer bringt das Event auch eine spezielle Attacke mit. Altaria erlernt die Attacke “Mondgewalt”, wenn ihr Wablu während des Events oder bis zu zwei Stunden danach entwickelt.

Darüber hinaus wird Mega-Altaria erstmals erscheinen – allerdings erst nach Ende des Events. Ihr könnt die Mega-Entwicklung also am Samstag, den 15. Mai, ab 17:00 Uhr in Mega-Raids antreffen.

Während des Events stehen außerdem folgende Boni zur Verfügung:

Eier schlüpfen vier Mal so schnell, wenn ihr sie während des Events in eine Brutmaschine legt.

Der Rauch hält drei Stunden lang.

Es wird eine Community Day Box für 1280 Münzen geben. Darin stecken 50 Hyperbälle, 5 Super-Brutmaschinen, 5-mal Rauch und eine Top-Sofort-TM.

Außerdem sollt ihr während des Events ein paar Schnappschüsse machen, die eine “Überraschung” versprechen. Hier ist davon auszugehen, dass euch ein Wablu ins Bild hüpft.

Schnappschüsse werden aber auch jetzt schon wichtig: Denn nun startet ein Event mit Shiny Farbeagle.