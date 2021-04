In Pokémon GO habt ihr jetzt 60 Chancen auf Shiny Farbeagle – Nutzt sie

Pokémon GO startete das Snap-Event mit Shiny Farbeagle. Wir zeigen euch, wie ihr Farbeagle fangen könnt und wie viele Chancen ihr pro Tag habt, dem Pokémon zu begegnen.

Was ist los in Pokémon GO? Am 29. April 2021 startete das Schnappschuss-Event (Snap-Event), das euch erstmals die Chance auf Shiny Farbeagle gibt. Doch ihr findet dieses Pokémon nicht einfach in der Wildnis, sondern müsst dafür eure Kamera auf dem Smartphone bemühen. Farbeagle taucht nur auf, nachdem ihr einen Schnappschuss geknipst habt.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, wie ihr Farbeagle fangt und warum ihr 60 Chancen habt.

Farbeagle fangen in Pokémon GO – So geht’s

Das müsst ihr tun: Um Farbeagle mit einem Schnappschuss anzulocken, müsst ihr zunächst euer Spiel starten und die Pokémon-Aufbewahrung öffnen. Sucht euch jetzt ein beliebiges Pokémon aus eurer Sammlung aus. Der Typ oder die Spezies spielen dabei keine Rolle.

Wählt jetzt, nachdem ihr ein Pokémon ausgesucht habt, das Kamera-Symbol oben rechts. Mit der AR-Funktion zusammen öffnet sich eure Kamera. Seht euch jetzt um und tippt auf die gelben Fußspuren (falls ihr die AR-Funktion aktiviert habt), wenn sie auftauchen. Anschließend erscheint das ausgewählte Pokémon eurer Sammlung.

Macht nun mit dem Aufnahme-Button ein Foto des Pokémon und seht euch anschließend das Ergebnis an. Auf dem Foto seht ihr ein Farbeagle, das einen “Photobomb” macht – es platzte also heimlich in die Aufnahme rein. Speichert das Foto oder löscht es und geht zurück ins “normale” Spiel, wo ihr die Pokémon in eurer Nähe und euren Trainer seht.

Rechts seht ihr die Schillernde (Shiny) Form von Farbeagle

Direkt neben euch sollte jetzt ein Farbeagle auftauchen. Tippt es an. Mit etwas Glück ist es schillernd. Wenn nicht, fangt ihr es und beginnt die Aktion wieder von vorne. Bedenkt, dass ihr nicht 15 Fotos hintereinander machen könnt und dann 15 Farbeagle auf einmal findet. Es geht nach jedem einzelnen Fang wieder von vorne los:

Pokémon aus der Sammlung auswählen

auf die Kamera drücken

ein Foto des ausgewählten Pokémon machen

in der Vorschau seht ihr den Photobomb von Farbeagle

Zurück in die Übersicht und Farbeagle taucht zum Fangen neben euch auf

Danach wieder ein Pokémon in der Sammlung auswählen und die Schritte wiederholen

Wie viele Chancen habt ihr? Über die genannte Methode mit dem Photobomb könnt ihr Farbeagle 15x pro Tag begegnen. Danach taucht Farbeagle für den Rest des Tages nicht mehr im Photobomb und anschließend neben euch in der Wildnis auf. Da das Event bis Sonntag läuft, habt ihr 4 Tage Zeit dafür. Also 4 Mal 15 Chancen = 60 Chancen.

Darum solltet ihr alle 60 Chancen nutzen

Wie hoch ist die Chance auf ein Shiny? Das ist unklar. Man geht davon aus, dass sie bei ungefähr 64 % liegen (via reddit.com). Es ist also durchaus möglich, mit den 60 Versuchen mindestens ein Shiny zu ergattern.

Shiny Farbeagle ist verdammt selten: Auch, wenn die Chance an sich mit 64 % recht hoch ist, raten wir euch, alle 60 Chancen zu nutzen. Denn nach dem Event könnt ihr den schillernden Farbeagle nicht mehr begegnen. Das erklärt Niantic im offiziellen Post:

“Mit etwas Glück könnt ihr sogar auf ein Schillerndes Farbeagle stoßen! Beachtet jedoch, dass Farbeagle nur begrenzt oft in Schnappschüssen auftreten und dass Schillernde Farbeagle nach dem Event nicht mehr erscheinen.” (via nianticlabs.com)

Während des Events findet ihr in der Wildnis jetzt allerhand veränderte Spawns und erhaltet durch das Drehen von Stops Quests, die euch neue Belohnungen geben. Außerdem ist eine befristete Forschung aktiv.

Auf den Arenen in der Welt hat sich auch einiges getan, denn die Bosse rotierten. Wir zeigen euch alle aktuellen Raidbosse von Pokémon GO und wie ihr sie kontert. So könnt ihr euch während des Events noch ein paar starke Angreifer für eure Sammlung sichern.