Pokémon GO startet Snap-Event mit neuen Quests, Spawns und neuer Forschung

Wie geht es weiter in Pokémon GO? Das Event rund um Shiny Farbeagle ist der Abschluss im April. Allerdings geht es im Mai weiter mit zahlreichen Events. Eine genaue Übersicht über alle Ereignisse im kommenden Monat gibt es hier:

Das neue Shiny Farbeagle gibt es übrigens nicht in der Wildnis. Ihr könnt es nur durch Schnappschüsse erhalten. Insgesamt erscheint Farbeagle 15x pro Tag durch einen Schnappschuss. Ihr habt also einige Möglichkeiten auf das neue Shiny.

Das sind die Spawns: In der Wildnis erscheinen zahlreiche unterschiedliche Monster. Für Shiny-Jäger interessant sind Loturzel, Lampi, Sandan, Griffel und Knacklion. Wem diese Shinys also noch fehlen, sollte seine Chance im Event nutzen.

So landet ihr Schnappschüsse in der Wildnis: Klickt dafür ein beliebiges Pokémon in der Wildnis an. Fangt es nicht, sondern wechselt zur Kamera. Dort müsst ihr dann nur noch ein Foto schießen und die Quest ist gelungen. Dabei habt ihr zudem die Chance auf ein Farbeagle, welches dank des Schnappschusses erscheint.

In Pokémon GO ist heute das große Snap-Event rund um Shiny Farbeagle gestartet. Wir zeigen euch hier die neuen Feldforschungen, die Befristete Forschung und besondere Spawns.

