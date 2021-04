Pokémon GO: Spieler entdecken Namenstrick für Feelinara schon vor seinem Release

In Pokémon GO wird bald die neue Evoli-Entwicklung “Feelinara” veröffentlicht. Feelinara gehört zur 6. Generation. Spieler wissen jetzt schon, mit welchem Namen ihr das Pokémon gezielt entwickelt.

Um welches Pokémon geht es? Wir wissen bereits aus dem neuen Ladebildschirm und durch Hinweise von Dataminern, dass das Pokémon Feelinara aus der 6. Generation auf dem Weg zu Pokémon GO ist. Es ist eine weitere Weiterentwicklung von Evoli.

Noch vor der Veröffentlichung des Pokémons fanden Trainer jetzt den Namenstrick heraus, um Evoli gezielt in Feelinara zu entwickeln. Zwar kann man die Entwicklung jetzt noch nicht durchführen, aber die Entdeckung ist gelungen.

Evoli gezielt in Feelinara entwickeln – Mit diesem Namen

Das ist der Fund: Obwohl Feelinara noch nicht in Pokémon GO veröffentlicht wurde, probierten Trainer bereits Spitznamen bei Evoli für die gezielte Entwicklung aus. Durch einen Bug teilt Pokémon GO den Spielern mit, dass sie mit dem Namen “Kira” offenbar richtig liegen.

Entwickelt ihr Evoli ohne einen bestimmten Entwicklungstrick, ist die Entwicklung zufällig und wird mit einem Fragezeichen neben dem Entwicklungs-Button dargestellt. Benennt man jetzt sein Evoli in “Kira” um, dann erscheint neben dem Entwicklungs-Button die Silhouette von Feelinara. Das bestätigt, dass der Spitzname Kira zu der Entwicklung führt.

Das könnt ihr jetzt auch schon in Pokémon GO ausprobieren und euer Evoli “Kira” nennen

Funktioniert das schon? Nein, wenn ihr nach dem Umbenennen zu “Kira” auf “Entwickeln” klickt, dann spuckt euch das Spiel einen Fehler aus. Ihr könnt mit diesem Trick jetzt noch nicht vor dem Release des Pokémons ein Feelinara sammeln. Trainer hugomagice1017 schreibt auf reddit (via reddit.com), dass es zu einem Netzwerk-Fehler kommt, wenn man die Entwicklung durchführen will.

Was hat es mit Kira und den Namenstricks auf sich?

Das steckt dahinter: Evoli ist ein vielseitiges Pokémon mit neun bekannten Entwicklungen. In den Spielen außerhalb von Pokémon GO entwickelt man es gezielt mit Steinen weiter. Will man ein Flamara entwickeln, gibt man Evoli dafür einen Feuerstein. In Pokémon GO gibt es diese Steine aber nicht, weshalb sich das Team von Niantic eine andere Lösung für die Entwicklungen einfallen lassen musste.

Gibt man Evoli einen Spitznamen, kann man damit pro Spitzname einmal gezielt die Entwicklung steuern. Nennt ihr Evoli Rainer, entwickelt es sich dann gezielt zu einem Aquana. Nennt ihr es Sparky, wird es zu Blitza und durch den Spitznamen Pyro zu einem Flamara.

Weitere Spitznamen und Entwicklungstricks für Evoli findet ihr hier

Warum gerade “Kira”?

Die Spitznamen zum gezielten Entwickeln von Evoli sind nicht zufällig gewählt. Sie stehen alle im Zusammenhang der Pokémon-Serie und der Geschichte, die dort erzählt wird.

Rainer, Sparky und Pyro sind die Namen der Evoli-Brüder.

Tamao und Sakura stehen in Verbindung mit den Kimono-Girls und ihren Evoli-Entwicklungen Nachtara und Psiana.

Linnea und Rea entwickeln Evoli zu Folipurba und Glaziola. Die Namen sind die englischen Namen der “Profis der Evoli-Entwicklungen”, die in Spielen der siebten Generation auftauchen.

Kira gehört auch zur Gruppe der Evoli-Besitzer in Pokémon. Sie ist die Enkelin von Sakura, der eigentlich Feelinara gehörte. Kira kümmert sich im Anime um Feelinara, weshalb dieser Spitzname Sinn ergibt.

In Pokémon GO ist gerade viel los, auch ohne die 6. Generation. Es erwarten euch einige lohnenswerte Feldforschungen. Wir zeigen euch 7 Quests, die sich im April bei Pokémon GO richtig lohnen.