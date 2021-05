Pokémon GO: Scheint, als kriegt ihr eine neue Möglichkeit, regionale Pokémon zu fangen

Im Mai 2021 stehen noch viele Events in Pokémon GO an – Das sind die, die wir schon kennen.

Wie gefallen euch die Änderungen und was wünscht ihr euch vom regionalen Event? Schreibt uns eure Wünsche und Spekulationen doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Freunde aus den Kontakten: Diese Änderung macht es euch bald möglich, Freunde aus euren Telefon-Kontakten direkt als Freunde in Pokémon GO hinzuzufügen.

Raid-Logging: Mit diesem Feature kann man, wenn man will, Daten von seinem letzten Raid speichern und diese an Niantic übermitteln. Das könnte dazu genutzt werden, um Probleme zu lokalisieren.

Nutzer Maserati888 fasst zusammen, was das Regional-Event im besten und im schlechtesten Fall für ihn wird (via reddit.com ):

“Es wird interessant sein, diese Regional Challenge. Ich frage mich, ob sie ein regionales Event einführen, wie das, was sie für die Regionalen aus Gen 1 getan, aber für Gen 2. Skaraborn und Kangama sind die einzigen regionalen Pokémon, die Megas haben UND Corasonn hat eine Galar-Form. Es wäre interessant, ob sie ein regionales Event für Gen 2 bringen und dazu auch die Shinys kommen […]”, schreibt Flare_Blaze2 (via reddit.com )

“Uns eine Möglichkeit zu geben, Regionale zu bekommen, ohne reisen zu müssen/jemanden zu finden, der gereist ist, wäre das Beste, was dieses Spiel jemals hinzugefügt hat […]”, schreibt Olli3popp (via reddit.com ).

Woher stammen die Infos? Auf reddit verfasst Nutzer martycochrane von den PokeMiners den Post mit den Updates (via reddit.com ). Die PokeMiners haben in Vergangenheit schon oft auf Änderungen im Code aufmerksam gemacht, die dann später wirklich im Spiel eingebaut wurden. Diese Dataminer-Gruppe gilt als vertrauenswürdig.

Wir zeigen euch hier auf MeinMMO, was zum regionalen Event bekannt ist und was noch im Code gefunden wurde.

Das ist neu: Im Code von Pokémon GO gibt es ein paar neue Texte, die auf Neuerungen schließen lassen. Besonders springt dabei die “Regionale Fang-Herausforderung” ins Auge. Trainer spekulieren, dass Niantic ein neues Event mit regionalen Pokémon starten will.

Dataminer haben im Code von Pokémon GO eine regionale Fang-Herausforderung gefunden. Nun gibt es die Hoffnung, dass ihr bald mehr regionale Pokémon in eurer Region fangen könnt. Auch die, die es da eigentlich nicht gibt.

