Pokémon GO: Wir haben euch gefragt, wie viel Geld ihr im Spiel ausgebt – Hier ist das Ergebnis

Über 4600 Leute haben bei unserer Umfrage zu Pokémon GO mitgemacht und erzählt, wie viel Geld sie für das Mobile-Spiel ausgeben. Wir zeigen euch hier die Ergebnisse, Begründungen und Diskussionen.

Um was geht’s? Pokémon GO ist an sich ein kostenloses Mobile-Spiel, das jeder herunterladen und anschließend sofort damit loslegen kann. Jetzt, knapp 5 Jahre nach dem Release, wollen wir von euch wissen, wie viel Geld ihr bereits im Spiel gelassen habt. Denn obwohl das Grundspiel kostenlos ist, gibt es viele Möglichkeiten, zu investieren.

An unserer Umfrage habt ihr fleißig teilgenommen und abgestimmt, wie groß die Ausgaben etwa bei euch sind.

So viel Euro steckt ihr in Pokémon GO

Das ist das Ergebnis: Am 20. Mai um 12:43 Uhr haben insgesamt 4.626 Leute bei der Umfrage mitgemacht und abgestimmt. Unsere Umfrage zum Geldausgeben in Pokémon GO findet ihr hier.

Jeder Nutzer durfte nur eine einzige Stimme verteilen. Da man in Pokémon GO nicht genau nachgucken kann, wie viel Geld man schon investiert hat, baten wir die Teilnehmer um eine grobe Schätzung. Das kam dabei raus:

Zwischen 1 € und 50 € – 1.025 Stimmen, also etwa 22 %

Gar nichts – 920 Stimmen, also etwa 20 %

Zwischen 100 € und 300 € – 775 Stimmen, also etwa 17 %

Zwischen 50 € und 100 € – 585 Stimmen, also etwa 13 %

Zwischen 300 € und 500 € – 400 Stimmen, also etwa 9 %

Zwischen 500 € und 1.000 € – 400 Stimmen, also etwa 9 %

Zwischen 1.000 € und 2.000 € – 274 Stimmen, also etwa 5 %

Mehr als 2.000 € – 247 Stimmen, also etwa 5 %

Wofür gibt man Geld in Pokémon GO aus?

Das sind Möglichkeiten: In Pokémon GO kann man sich Tickets für Events in der echten Welt, abseits von Corona, für echtes Geld kaufen. Außerdem besteht die Möglichkeit, sein Geld in die Ingame-Währung PokéMünzen zu investieren. Mit den Münzen kann man sich Inhalte wie die Erweiterung des Rucksacks oder der Pokémon-Aufbewahrung, Bälle, Glückseier für mehr EP und mehr kaufen.

Münzen kann man sich im Spiel verdienen, doch die haben ein Tageslimit. Schneller geht es also, wenn man Geld investiert.

Immer wieder gibt es kleinere “1-€-Events”. Die kann man nur gegen Echtgeld kaufen und nicht mit Münzen freischalten. Man erhält dadurch Zugriff auf besondere Forschungen und damit verbundene Belohnungen.

Das sagt ihr dazu: Hier in den Kommentaren auf MeinMMO habt ihr eure Meinung geteilt.

Zavarius schreibt (via MeinMMO): “4x 25 € seit 2016. Items&Pokemon Aufbewahrung waren die Hauptgründe. Mehr bekommen die auch nicht mehr… Da können die noch so sehr an den Eier- und Fangrates neuer Pokemon rum-”manipulieren” (Fang-Rate gezielt für diese reduzieren, bestätigt).

Hauhart schreibt (via MeinMMO): “über 1000 Euro. Dann kam das PoGo Fest 2020 und nach dem und weiteren Desaster 0 Cent ausgegeben, ich unterstütze das nicht mehr.”

erzi222 schreibt (via MeinMMO: “ich hab etwa 2 Euro investiert, aber nur, weil ich durch die Google-Play-Umfrage auch schon etwas verdient hatte und mir dadurch die PokeCoins für 11 euro (?) kaufen konnte. In so einen Verein wie Niantic investiere ich nichts ansonsten!”

Wolve in the Wall schreibt (via MeinMMO): “Ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich würde mal tippen, nicht mehr als 300 EUR (seit Launch 2016). Seit dem Go Fest 2020 allerdings keinen Euro mehr, da ich einfach maßlos enttäuscht von dieser Abzocke bin. Hatte es seit Ende 2020 aber auch generell nicht mehr laufen.”

In unserer Facebook-Gruppe haben 144 Leute in die Kommentare zur Umfrage geschrieben (via Facebook.com):

Anja E. schreibt: “Ich gebe pro Monat ca. 50 Euro dafür aus. Ich liebe das Spiel, ich unterstütze mit meinem Geld sehr gern Niantic, auch wenn nicht immer alles glattläuft. Für mich ist es eine win win Sache. Mich zwingt doch niemand dazu. Einfach mal tolerant sein und jeden so leben lassen, wie er es für richtig erachtet!”

Svenja P. schreibt: “In allen Jahren vielleicht 200 € davon sind 50 % mit der Google Umfrageapp finanziert worden”

Andreas H. schreibt: “Etwa 30 bis 40 Euro im Monat bei meiner Freundin etwas weniger”

Pascal Z. schreibt: “100-300 Euro im Monat gehen da schon drauf fürs Raiden und Brüten.”

Tobias K. schreibt: “0,00 € und ich spiele seit dem ersten Tag mit Pausen.”

Jan P. schreibt: “Kaufe monatlich 2.500 oder 5.200 Münzen, zusätzlich täglich Gratis-Raidpass und das 0,99 € Ticket jeden Monat für den C-Day. Ticket für die Kanto-Tour 13 €. Schätze so 30 € im Schnitt mtl. 50 Münzen bekomme ich trotzdem täglich.”

Was sagt ihr zu dem Ergebnis unserer Umfrage? Seid ihr überrascht und hättet ein anderes Ergebnis auf dem ersten Platz gesehen oder trifft das schon mit dem überein, was ihr euch vorgestellt habt?

Tauscht euch doch hier auf MeinMMO in den Kommentaren mit anderen Spielern darüber aus. In den nächsten Tagen erwarten euch noch ein paar aufregende Tage im Spiel. Alle Events im Mai 2021 bei Pokémon GO seht ihr hier.