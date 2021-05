In Pokémon GO gibt es viele Möglichkeiten, um Geld auszugeben. In unserer Umfrage wollen wir von euch anonyme wissen, wie viel Euro ihr schon investiert habt. Stimmt jetzt ab!

Um was geht es hier? Seit dem Release von Pokémon GO kamen stets neue Wege ins Spiel, um Inhalte gegen Echtgeld zu kaufen. Das können Tickets für Events in der echten Welt, wie das GO Fest sein, oder auch Items wie Raidpässe, die man sich im Ingame-Shop kaufen kann.

Knapp 6 Jahre nach dem Release von Pokémon GO wollen wir von euch wissen, wie viel Geld ihr in all der Zeit ins Spiel gesteckt habt. Und ob ihr damit zufrieden seid.

Wie viel Euro habt ihr für Pokémon GO ausgegeben?

Wir binden euch hier die Umfrage ein, bei der ihr genau eine Stimme abgeben könnt. Da es in Pokémon GO keine Möglichkeit gibt, genau zu prüfen, wie viel Geld ihr ausgegeben habt, reicht hier eine grobe Schätzung.

Wir unterteilen hier grob in den verschiedenen Geld-Kategorien. Aus unsere Facebook-Gruppe zu Pokémon GO wissen wir, dass einige Spieler unter euch ganz eisern sind und gar kein Geld für die App ausgeben.

Andere verdienen sich mit Umfrage-Apps ein bisschen Geld für den Play Store dazu, das sie dann in PokéMünzen eintauschen.

Wieder andere geben für die PokéMünzen gar kein Geld aus, sondern verdienen Münzen nur in den Arenen. Dafür kaufen manche dann Tickets für Events in der echten Welt wie Safari-Zonen oder das GO-Fest.

Stimmt doch hier anonym ab, wie viel Geld ihr schon grob für Pokémon GO ausgegeben habt. Dazu zählen Käufe von Münzen aber auch von Event-Tickets. Sprit fürs Auto, mit dem ihr zu den Arenen fahrt, zählt nicht. Nur Items, die direkt mit Pokémon GO in Verbindung stehen.

Wenn ihr wollt, schreibt uns hier gern in die Kommentare, wie viel Geld das in eurem Fall schon war und für welche Art von Gegenständen ihr in Pokémon GO Geld ausgebt. Auf der anderen Seite würden wir auch gern erfahren, warum ihr für Pokémon GO gar kein Geld ausgebt.