Schon diese Woche steht in Pokémon GO das große GO Fest 2020 an. Wer noch kein Ticket hat, sollte sich den Kauf nun langsam überlegen. Wir helfen euch bei der Entscheidung.

Was ist das GO Fest 2020? Dies soll die größte Party für Pokémon GO-Fans in 2020 sein. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Event allerdings weltweit statt und nicht mehr an einem festen Ort, wie noch 2019.

Auf dem GO Fest warten besondere Spawns, eine neue Spezialforschung und viele weitere Boni auf euch. Ihr müsst dafür allerdings auch 16,99 € hinlegen. Wir sagen euch, ob sich er Kauf lohnt.

GO Fest 2020 – Verpasst man da was?

Was für Boni sind bereits bekannt? Bislang ist noch nicht alles zum GO Fest bekannt. Man weiß also grob was passiert, doch genaue Details sind noch nicht bekannt. Wir zeigen, was man bislang weiß:

Das GO Fest wird 2 Tage lang gehen. Am 25. und 26. Juli jeweils von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr Ortszeit

Am ersten Tag wird es 5 unterschiedliche Habitate geben, die jede Stunde wechseln: Feuer, Wasser, Pflanze, Battle und Freundschaft

75 unterschiedliche Pokémon sollen am ersten Tag erscheinen

Eine Spezialforschung, die es nur am ersten Tag gibt, gilt es zu lösen

Am 2. Tag soll etwas besonders passieren, was bislang noch nicht näher definiert worden ist

Welche Pokémon sind bekannt? Offiziell bestätigt ist noch keines der Pokémon. Sie sind allerdings auf den Fotos zum GO Fest zu erkennen und daher wohl auch im Event zu finden. Das bestätigte auch Michael Steranka in unserem Interview zum GO Fest.

Auf den Bildern wurden bisher Pokémon wie Kaumalat, Relaxo und Alola-Kokowei gezeigt. Als regionale Pokémon wurden Sengo und Vipitis gezeigt. Eine weitere regionale Überraschung soll aber laut Michael Steranka folgen.

Darüber wird spekuliert: Es gab bereits einige Teaser, die darauf hindeuten, dass Mega-Entwicklungen zum GO Fest kommen werden. Außerdem wurde ein Leak rund um Crypto-Mewtu gefunden.

Der 2. Tag birgt also noch einige Überraschungen, die bislang nicht abzuschätzen sind. Generell ist noch nicht klar, was dort passieren soll.

Welche Vorteile hat man durch das Event? Ticket-Käufer werden vor allem eine Menge an Shiny fangen können. Niantic bestätigte, dass die Shiny-Rate erhöht sein soll, sodass ihr sicherlich einige Shinys abräumen könnt.

Wer also gerne auf Shiny-Jagd geht, der kommt im Event voll auf seine Kosten. Ihr könnt auch auf einige seltene Shinys hoffen, die dort erscheinen werden.

Außerdem werdet ihr den Zugang zu einem neuen mysteriösen Pokémon erhalten. So wurde Victini für die Spezialforschung bestätigt. In der Regel bekommen später auch andere Spieler ohne Ticket Zugang zu diesem Pokémon, doch ihr werdet hier durch den Ticket-Kauf eben bevorzugt behandelt.

So wurde Victini für das GO Fest angeteasert.

Ansonsten kauft man sich für die 17 Euro vor allem viel Spaß und ein besonderes Erlebnis im Spiel. Das GO Fest ist quasi wie ein großer Community Day, der aber gleich mehrere Pokémon behandelt.

Verpasst man viel ohne ein Ticket? Man hat keinen riesigen Nachteil, wenn man kein Ticket für das GO Fest kauft. Früher oder später kommt man genauso an die Pokémon, die dort erscheinen.

Man sollte sich nur die Frage stellen, ob man so lange warten und ob man ohne die vielen Shinys leben kann.

Lohnt sich der Kauf? Vergleichen mit anderen GO Fests und Live-Events kann man mit den 17 Euro nichts falsch machen. Das letzte GO Fest in Dortmund hatte mit Steuern über 40 Euro gekostet und lief nur einen Tag lang. Hier hat man also mehr Stunden Spielspaß und bezahlt nur die Hälfte.

Niantic hatte bereits Anfang des Jahres mehrere Safari-Zonen von Zuhause aus laufen lassen. Dort hatten sie bewiesen, dass dieses Konzept gut funktioniert. Ein Kauf wäre also sicherlich nicht total verkehrt.